布碌崙「露天大學」 張家綸講解台灣當代詩歌

女詩人張家綸將在布碌崙「露天大學」 講解台灣當代詩歌。(取自張家綸個人網站)

布碌崙 (布魯克林)公共圖書館 與展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)合作舉辦的 「露天大學」將於8日(周四)至18日(周日)舉行，來自全世界各地的移民教授將免費提供十幾門大學水平課程；詩人張家綸將講解台灣當代詩歌，華裔教育 者Julia Adams則將講授中國茶文化和風水。

紐約是文化大熔爐，根據2020年的人口普查統計，紐約市人口中有36%以上是外國人；為了促進各族裔文化的交流，布碌崙公共圖書館組織了來自西藏、加納、巴基斯坦、以色列和台灣等地的專業人士，在展望公園(Prospect Park)船屋周圍的草坪，針對藝術、傳統、文學、健康、永續發展等議題開講。

「我們很高興大學露天課堂重新開課了」；布碌崙公共圖書館副館長László Jakab Orsós說，該活動邀請社區到展望公園，在自然和相互之間探索文學、藝術和科學的新觀點和想法；今年為展望公園 「露天大學」的第五個學期，這個獨特的活動自2019年夏季開始以來，已吸引了約1000名學生。

來自台灣的女詩人張家綸也是藝術家和教師，現居紐約的她在新北市與埔里出生長大，她獲獎無數，其詩集「受治人」也曾獲得Nightboat詩歌獎；張家綸將於10日(周六)中午12時30分，在展望公園船屋講解台灣當代詩歌。她將朗讀台灣詩歌的原文和英文翻譯，還將比較台灣及美國詩歌，探討親密、魔法、壓抑、嘲諷等各種情緒和主題的表達。

華裔教育者Julia Adams將於8日(周四)下午2時在「露天大學」講課；她第一堂課講中國的茶文化和茶道，第二堂課講風水。

對這個露天大學的課程感興趣的民眾，可以到以下網站查詢：https://www.bklynlibrary.org/university-open-air。