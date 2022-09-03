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「重音姊妹」 打造新移民溫暖、舒適文化沙龍

記者鄭怡嫣╱紐約報導
剛開幕的「重音書店」目標在打造服務華人新移民的文化沙龍。(記者鄭怡嫣╱攝影)
剛開幕的「重音書店」目標在打造服務華人新移民的文化沙龍。(記者鄭怡嫣╱攝影)

大紐約首家地下及獨立華人書店「重音姊妹」(Accent Sisters)，近日在新州澤西市中心開幕，兩位青年女性主理人、同時也是活躍於紐約的詩人與創作者李驕陽與林小顏，遴選海外華裔及大陸、香港及台灣本土作家的雙語書籍、獨立出版物等，打造服務華人新移民的文化沙龍，既可供讀者一覽或淘到最新或罕見的書籍，也讓「遊牧式」的大紐約書迷們有一個群聚與討論的空間。

剛開幕的「重音書店」目標在打造服務華人新移民的文化沙龍。(記者鄭怡嫣╱攝影)
剛開幕的「重音書店」目標在打造服務華人新移民的文化沙龍。(記者鄭怡嫣╱攝影)

1000平方呎的空間，包括一個藝術畫廊空間以及一間秘密書店，「文本(text)就像織物(textile)」家族記憶均與中國四川當地服裝廠息息相關的李驕陽表示，「寫作也是一種編織的過程」，書店內不僅有她遴選的各類先鋒、跨媒介、或獨立出版的書籍，也安插著她以絲等織物為材料的裝置藝術，「我們渴望打造一個溫暖的、對女性與新移民友好的舒適空間。」

應讀者響應、從國內空運過來的書籍。(取自Instagram)
應讀者響應、從國內空運過來的書籍。(取自Instagram)

近年來，愈來愈多的華語作家旅居海外，用雙語進行寫作，這既屬於哈金、康拉德、納博科夫等移民作家用第二語言英語或雙語寫作的傳統，也屬於容閎、林語堂、譚恩美等書寫中國與華裔經驗的傳統，在年輕一代寫作者中，還有以文學作為中介點，進行跨界媒介創作的第三種新興的傳統；書店中既包含這些雙語書籍，也不乏紅色政治書、最新的人文社科理論書籍、頗具獨特設計感、年代感或概念性的書籍，此外還有不少經大紐約書迷點單，從中國空運而來的作品。

「就像布碌崙(布魯克林)布什維克(Bushwick)的二手、復古、地下書店一樣，我們也想把新州變成第二個布碌崙，變成新華人的社區」；李驕陽說，新澤西市中心，已經聚居了許多華人與年輕的留學生，卻尚未形成濃厚的文化藝術氛圍，每一次她們借不同場地舉辦活動時，前來的華人書迷並不少，只是像一個個流竄的吉普賽人，缺少一個聚眾的交流空間。

大紐約首家地下及獨立華人書店「重音姊妹」，近日在新州澤西市市中心開幕。(受訪者提...
大紐約首家地下及獨立華人書店「重音姊妹」，近日在新州澤西市市中心開幕。(受訪者提供)

在開幕的同日，「重音姊妹」書店也舉辦了新書發布會，青年作家黃安瀾在現場朗誦她的新書「殖民者之愛」的部分選段；該書收錄了她近兩年流離於北京、上海、香港與美國期間的75首詩及24篇散文，並由重音社於8月獨立出版。

據兩位主理人的介紹，「重音姊妹」不僅僅是一家獨立書店，也是意在培養與挖掘華人雙語作家的獨立出版社與寫作平台，之後，書店內也將舉辦獲獎詩人及作家王寅與顏歌的新書發布會。

重音書店遴選海外華裔及大陸、香港及台灣本土作家的雙語書籍、獨立出版物等。(記者鄭...
重音書店遴選海外華裔及大陸、香港及台灣本土作家的雙語書籍、獨立出版物等。(記者鄭怡嫣 ╱攝影)

談到「重音」這一名字的由來，李驕陽說，剛開始異居海外及用英語寫作時，總是懷疑自己帶有濃重的「口音」，但口音也是一種特色，一種強音(Marcato)，「不能總是讓白人來當代表中國文化的「守門人」(gatekeeper)。」

在「重音姊妹」書店開幕活動上，書店主理人之一李驕陽(右一)邀請詩人黃安瀾(右二)...
在「重音姊妹」書店開幕活動上，書店主理人之一李驕陽(右一)邀請詩人黃安瀾(右二)分享新書選段。(Kayo Zhang提供)

目前，該書店為預約制，民眾可通過重音姊妹的Instagram帳號「accentsisters」，私信預約並關注書店舉辦的藝文活動。

大紐約首家地下及獨立華人書店「重音姊妹」，近日在新州澤西市市中心開幕。(受訪者提...
大紐約首家地下及獨立華人書店「重音姊妹」，近日在新州澤西市市中心開幕。(受訪者提供)

書店 華人 移民

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