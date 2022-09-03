培養自信與勇氣 布碌崙辦國風童模秀

親子文化傳播中心日前宣布，於7日在日落公園舉辦「華裔國風童模秀」。(記者顏潔恩╱攝影)

親子 文化傳播中心(RBH)日前於布碌崙(布魯克林)8大道召開記者會，定於7日(周三)在日落公園舉辦「華裔 國風童模秀」活動，歡迎華人 家庭踴躍參與；主辦方表示，童模秀提供舞台，讓孩子們能夠藉此展示及表達自己，在弘揚中華傳統文化的同時，培養自信與勇氣。

RBH創辦人石巧燕表示，華裔孩童多因父母長年忙於生計，自小被交給身邊的親戚、長輩照顧，情緒可能沒有獲得適當抒發，多變得比其他族裔的小朋友更內向、自卑，不敢發聲；該中心的宗旨，則是組織各種形式的活動，致力於打造更和諧的親子關係，並從小培養孩子的人文素養。

石巧燕舉例，該中心就時常舉辦親子遊等重點活動，讓家長藉著參與活動，帶著孩子出門遊玩，如今已有許多家長會趁著休假，自主帶孩子出遊，令她感到欣慰；此次的童模秀，也是希望華人家庭能戰勝對疫情的恐懼，參與社區活動，加強凝聚力，也藉著國風服飾弘揚中華文化，小朋友在舞台上自信展現的同時，也能以生為華人為榮。

記者會上，不少華裔家長分享心得，表示在成長過程中缺乏類似的機會或條件，鮮少有登上舞台、展現自己的機會，如今親子文化傳播中心舉辦該活動，增加孩子登台機會，可透過該平台，培養自信與勇敢的特質。

7日的活動一共分為中國風開場舞、孩童個人秀、以及親子舞台秀等三個環節，展示童模的形體美，還邀請家長一起參與，彰顯家庭氛圍，培養親子關係與默契；參與組別分成三至五歲幼兒組、六至九歲少年組、以及十歲以上的青年組，主辦方預計屆時將有70多位選手參與。

此次舞台秀邀請包括節目主持人曉櫻擔任評委，評獎時將考量參加者的形體、服飾、妝髮、台風、以及展示服裝美的自信程度等。