馬來西亞聯誼會9月4日國慶車隊遊行

馬來西亞(旅美)聯誼會將於4日在法拉盛舉行第三屆車旗隊伍遊行。(記者牟蘭／攝影)

為慶祝馬來西亞獨立65周年以及馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)成立38周年，以華僑為主的大馬僑民將於4日(周日)在法拉盛 舉行第三屆車旗隊伍遊行 ，介紹馬來西亞特色，將有包括復古跑車的60台各類車輛參加，展示文化以及僑民的風采。

馬來西亞(旅美)聯誼會共同主席廖瑞龍表示，該會於1984年8月31日由來自馬來西亞的旅美留學生與新移民共同創立，熬過疫情，今年已建會38周年，有來自全美各地逾1萬5000名會員。

廖瑞龍表示，馬來西亞是多元化族群，呼籲團結一心，共襄盛舉，參加9月4日的車隊遊行；此次遊行配合今年馬來西亞國慶主題「大馬一家，堅定同在」理念，包括復古跑車的60部各類車隊參加，屆時還有舞獅、三大民族傳統服裝，展現當地文化。

此外，馬來西亞(旅美)聯誼會還將與9月18日舉辦千人歌舞活動。

遊行時間為4日上午10時，於紐約市皇后區植物園 對面的法拉盛緬街交Elder大道集合，隊伍將於中午12時整出發，有興趣提供車輛參與9月4日遊行與9月18日的歌舞晚會者，可電Joey Law(917)515-6878諮詢。