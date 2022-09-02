控槍新法聯邦法院勝訴 法官：仍違憲

紐約州「隱蔽持槍改進法」遭到擁槍團體訴訟，紐約北區聯邦法院8月31日晚駁回訴訟，裁決該法繼續有效。（美聯社）

紐約州 「隱蔽持槍改進法」(Concealed Carry Improvement Act)9月1日上路，任何人在人口密集的敏感公共區域不得持槍；但該法遭到擁槍團體訴訟，聯邦法官8月31日晚駁回訴訟，裁決新法繼續有效，但指該法規定的「敏感區域」缺少明確邊界，明顯違憲。

最高法院此前裁決廢除紐約州有關限制「隱秘持槍權」的控槍法律，州長霍楚 則在7月簽法回應，將人口稠密公共場所設為禁槍區，新法9月1日生效，違者將被控E級重罪，市府已在時報廣場 設置禁槍警示牌；該法遭擁槍團體「美國持槍人」(Gun Owners of America)訴訟，指過於嚴酷，違反憲法第二修正案，要求法官喊停。

紐約北區聯邦法院首席法官蘇達比(Glenn Suddaby)在長達78頁的裁決書中，認為新法並不會對原告造成實質損害，駁回訴訟；然而，「雖然追求公共安全、減少大規模槍擊案的目標值得讚賞，州議會在該法設置的條款違憲。」

蘇達比表示，新法中規定的禁槍「敏感區域」太過寬泛，遠超出最高法院6月裁決中舉例的教會和學校等地，幾乎可無限擴大。規定持槍證只能核發給道德良好者，太過主觀，可以隨意解釋，也屬違憲；也未清楚表明，合法持槍者可以用槍自衛。

該法仍面臨多起訴訟，包括水牛城國會議員參選人帕拉迪諾(Carl Paladino)的訴訟仍進行中；若按蘇達比1日裁決，紐約州步槍和手槍協會(New York State Rifle and Pistol Association)也可能提訴。