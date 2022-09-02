班森賀籌備華人巡邏隊 已20人報名

州眾議員寇頓(左二)、市議員葉格(左三)和市警62分局局長陳韜(右一)參加成立班森賀華人巡邏隊的籌備會議。(記者胡聲橋/攝影)

治安惡化，居民和商家憂心，布碌崙 (布魯克林)班森賀華社正籌備成立華人 巡邏隊，協助維護社區治安。1日，州眾議員寇頓(William Colton)、市議員葉格(Kalman Yeger)、市警62分局局長陳韜、海灣公園大道華商聯合會會長李志波以及亞美聯盟(UA3)的代表西蒙於布碌崙華人社區服務中心，共商成立巡邏隊事宜。

服務中心負責人羅添福說，班森賀社區治安惡化，比如在華人聚集的賽斯露公園(Seth Low Playground)和里程碑公園(Milestone Park)，常有人聚賭，公園裡還曾發生搶劫和辱罵華人。商家代表李志波說，現在華人商店和超市經常發生順手牽羊案件，還有從天花板挖洞進入偷保險箱，及剪開鐵捲門，盜竊收銀機現金等。

班森賀華人社區提議成立的巡邏隊將主要在86街19大道到24大道之間，海灣公園大道65街到80街之間巡邏，時間約在晚上10時到凌晨2時之間，配合當地警察 的巡邏時間。目前已有20名志願者報名。

寇頓和葉格都支持成立巡邏隊，因為涉及輔助執法，寇頓建議要釐清合法行為的界限。巡邏隊是一種威懾力量，但也不可指望能完全解決問題。他強調，民眾一定要報案，是改善治安的基礎。葉格說，8大道已有一個布碌崙亞裔民安隊，可向他們取經，借鑑其制度和經驗。