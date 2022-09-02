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艾妲災民失望 只有市府拒賠信

記者牟蘭／紐約報導
去年的颶風艾妲帶來暴雨，皇后區為重災區，造成財產損失。(記者牟蘭╱攝影)
去年的颶風艾妲帶來暴雨，皇后區為重災區，造成財產損失。(記者牟蘭╱攝影)

1日是釀成紐約至少11名地下室居民喪生的颶風艾妲(Ida)一周年，重災區法拉盛Peck大道，曾有三名華人不幸罹難，大量居民流離失所，時隔一年，當地的華裔居民指，除得到少量聯邦撥款，只收到市府拒絕賠償的信件，下水道依舊未修，路面崎嶇，對政府失望。

Peck大道交凱辛納大道地勢低窪，艾妲颶風帶來兩小時七吋的豪雨，周邊的地下室與一層住宅全被淹沒，有華人曾用身體堵門，為家人爭取時間逃生，也有華人失去全部家當。時隔一年，雖然政府曾許諾整修災區與撥款，但當地依舊崎嶇，下水道上堆有垃圾，未見市府許諾建立的蓄雨花園與滲水層。

去年的颶風艾妲帶來暴雨，皇后區為重災區，造成財產損失。(記者牟蘭╱攝影)
去年的颶風艾妲帶來暴雨，皇后區為重災區，造成財產損失。(記者牟蘭╱攝影)

時隔一年，Peck大道附近的地面依舊崎嶇，下水道上堆有垃圾，當天有電力公司整修煤...
時隔一年，Peck大道附近的地面依舊崎嶇，下水道上堆有垃圾，當天有電力公司整修煤氣，整個街區更顯混亂。(記者牟蘭／攝影)

在罹難一家三口附近居住的高喬治(George Gao，音譯)對本報記者表示，至今記得大水在兩分鐘內沒過半身，與妻子往二樓逃生的情景。高喬志說，他以送優步(Uber)外賣謀生，大雨過後，他的車子被毀，只能低價轉讓，多年的家當盡毀，只得到聯邦2000多元的賠償，根本無法彌補損失。

高喬志說，周邊的鄰居建立微信群維權，但目前只收到主計長辦公室拒絕賠償的信函。(記...
高喬志說，周邊的鄰居建立微信群維權，但目前只收到主計長辦公室拒絕賠償的信函。(記者牟蘭／攝影)
時隔一年，Peck大道附近的地面依舊崎嶇，下水道上堆有垃圾，當天有電力公司整修煤...
時隔一年，Peck大道附近的地面依舊崎嶇，下水道上堆有垃圾，當天有電力公司整修煤氣，整個街區更顯混亂，未見市府許諾建立的蓄雨花園與滲水層。(記者牟蘭／攝影)

高喬志指，周邊的鄰居建立微信群維權，但目前只收到主計長辦公室拒絕賠償的信函；他說，當地的下水道已十多年沒整修，疫情過後，市府也沒有修繕相關設施，感到社區被遺忘，對政府失望，「難道真讓我們告政府，律師費可能都比賠得多」。

去年的颶風艾妲帶來暴雨，皇后區為重災區，造成財產損失。(記者牟蘭╱攝影)
去年的颶風艾妲帶來暴雨，皇后區為重災區，造成財產損失。(記者牟蘭╱攝影)
謝女士回憶，她家的車庫、地下室與一層均被大雨淹沒。(記者牟蘭／攝影)
謝女士回憶，她家的車庫、地下室與一層均被大雨淹沒。(記者牟蘭／攝影)

居住在153街的謝女士說，颶風爆發後，自家一樓與地下室全部被淹，一家人被強制搬到市府安排條件較差的酒店居住；她說，整修地下室與一樓花費數萬元，目前只收到聯邦政府的2000多元補助，杯水車薪。眼看颶風來臨，她心有餘悸，擔憂重演；周邊數十戶的屋主與她情形相似，只收到市主計長拒絕支付賠償的信函，沒看到有人整修下水道，或市府宣稱的蓄雨花園。

高喬志說，年突遇水災，至今記得大水在兩分鐘內沒過半身，與妻子前往二樓逃生的情景。...
高喬志說，年突遇水災，至今記得大水在兩分鐘內沒過半身，與妻子前往二樓逃生的情景。(記者牟蘭／攝影)
時隔一年，Peck大道附近的地面依舊崎嶇，下水道上堆有垃圾，當天有電力公司整修煤...
時隔一年，Peck大道附近的地面依舊崎嶇，下水道上堆有垃圾，當天有電力公司整修煤氣，整個街區更顯混亂。(記者牟蘭／攝影)
皇后區民代為去年在Peck大道罹難的冷鴻升一家三口送花。(記者牟蘭／攝影)
皇后區民代為去年在Peck大道罹難的冷鴻升一家三口送花。(記者牟蘭／攝影)
一些房東沒有存款，一年後才開始整修房屋。(記者牟蘭／攝影)
一些房東沒有存款，一年後才開始整修房屋。(記者牟蘭／攝影)

20多年前為救助有需人士的何志平牧師在153街置業，疫情期間，為華裔遊民提供住所，但突遇水災，所幸住客逃出；何牧師夫婦指，1996年他們曾遭遇洪水，但遠不及這次嚴重，尋找專業團隊拆除後，已沒有資金重新裝修房子。由於這棟住宅以教會的名義購買，政府沒有補貼，他們改用個人身分申請，僅得到1000多元的聯邦補助，遠不夠修繕房子，呼籲政府能為所有災民提供協助。

當地多數屋主都沒有得到應有的賠償。(黃敏儀辦公室提供)
當地多數屋主都沒有得到應有的賠償。(黃敏儀辦公室提供)

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