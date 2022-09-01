法拉盛角聲學習中心獲善款 拋磚引玉助圓教育夢

角聲學習中心獲捐贈。(記者鄭怡嫣／攝影)

聯合國 和平基金發展基金會8月31日舉辦首筆捐贈儀式，表示自成立以來，已收到個人及社團捐助的1萬2000多元，將從中撥出1000元，贈予位於皇后區法拉盛 的角聲學習中心，幫助中心老人及低收入 的學生完成學習與接受教育的夢想。

該基金會的首席執行官楊愛倫表示，剛來到美國就已接觸角聲，曾是「角聲福音廣場」老人學習中心的校長，母親楊吳霞6月28日去世，享壽94歲，基金會的慈善捐款為紀念先母而設，在極短時間內收到來自社區的善款，內心非常感動，首筆捐贈也將反哺社區與服務新移民的角聲學習中心，將從中撥出1000元，幫助中心老人及低收入的學生完成學習與接受教育的夢想。

基金會總裁蘇沺表示，成立於2022年1月的基金會，將推動全球和平、增進人類福祉，並達成聯合國17項可持續發展的目標，剩餘的款項也將用於與長者、貧窮、飢餓、環境等議題，與聯合國可持續發展的目標一致。

角聲學習中心主任王瓊以及紐約角聲事工總幹事及牧師陳熾介紹，角聲的學習中心開設語言、科技、藝術、健康類、心靈類以及專業技能培訓等40多門課程，絕大部分都是義工老師義務講課，為社區民眾提供豐富的學習機會，學習中心的地址為法拉盛緬街42-35號角聲福音廣場二樓，此外9月15日，角聲還將在布碌崙(布魯克林)Bay Parkway75-04號設立新的福音中心，為更多有需要的當地民眾服務。