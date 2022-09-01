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慶法拉盛建鎮377年 百名華童9/2花旗球場唱國歌

記者鄭怡嫣／紐約報導
慶祝法拉盛建鎮377年，法拉盛發展中心宣布百名華童將在花旗球場唱國歌。(記者鄭怡嫣／攝影)
慶祝法拉盛建鎮377年，法拉盛發展中心宣布百名華童將在花旗球場唱國歌。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛發展中心8月31日宣布，已召集100名華童，在9月2日(周五)大都會職棒煙火之夜，於花旗球場(Citi Field)演唱美國國歌，慶祝法拉盛建鎮377周年。

法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴介紹，377年前的1645年10月10日，法拉盛殖民政府正式建鎮成立後，幾個歷史性日程促成當今法拉盛的風貌，其中包括1854年鐵路連結了曼哈頓市區及此地郊區、1928年地鐵通車至法拉盛、1939年與1964年由世博會所帶來的拉瓜地亞機場以及大都會棒球隊，以及1980年後亞裔移民創造的繁榮社區。

傅鶴鳴表示，與花旗球場合辦活動並宣傳亞裔文化的傳統，可以追溯至2001年，此次為慶祝法拉盛建鎮377周年，已召集來自Sol Sharp音樂學校、星海藝術中心及精靈藝術培訓中心的100位五歲至11歲的華童，他們將在9月2日大都會職棒煙火之夜，身著紀念法拉盛建鎮的T恤，在青年華裔音樂家與葛萊美評委劉芳的指揮下，在賽前於花旗球場合唱美國國歌，歡迎民眾前來觀看。票務及活動詳情，可洽法拉盛發展中心：(917)375-7740。

屆時發展中心還將表彰個人及團體，感謝他們對法拉盛多年來的貢獻，包括華人媒體界近40年的資深人士彭廣揚、華裔導演先鋒胡安、法拉盛現代市容的開創者富頓集團、法拉盛紀律的象徵法蘭西斯路易斯高中的軍訓隊伍(Francis Lewis HS JROTC)等。

法拉盛 大都會 亞裔

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