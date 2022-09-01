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82%教育工作者反映疫後學生退步

記者張心／紐約報導
教育維權組織「卓越教育家」31日在市府前抗議集會。(取自卓越教育家推特)
教育維權組織「卓越教育家」31日在市府前抗議集會。(取自卓越教育家推特)

教育維權組織「卓越教育家」(Educators For Excellence)8月31日在市府前抗議集會，公布紐約市教育工作者意見調查報告，顯示教師們普遍反映學生學業水平在疫情後明顯退步，要求市教育局和市教師工會採取措施，通過彌補學術損失、心理健康、課後活動、工會投票等方式，幫助學校疫後恢復。

「課堂心聲，紐約市教育工作者調查」(Voices from The Classroom, A Survey of New York City Educators)報告採訪110位公校全職老師，包括各性別、族裔、年齡和教學經驗，調查從2022年初持續至近期結束。報告顯示，82%的公校老師認為學生和疫情前相比，學業有很大程度的落後，「向學生提供更好的教學資源應該當作政府的首要任務。」參與集會的市教育局社工Aaron Worley說。

除了學習退步，報告還指學生在疫情後，對於社會和情感方面的需求增加，78%的教育工作者說，學生心理健康比疫情前要糟，「懇請市教育局為社會情感學習(social-emotional learning)投入資金，學生們的心聲應該被社會聽到。」初中特殊教育老師Liz Haela說。

在報告中，92%的教育工作者認為，文化教育應該被列為重點科目，尤其是疫情加劇的種族歧視和社會公平，這方面的知識和教育應該被市教育局列為重中之重。此外，教師們也對教育人員短缺擔憂，質疑政府在預算問題上導致公校的混亂，「他們對公校的實際預算究竟如何？打算在哪些領域進行投資？」「卓越教育家」聯合創始人斯通(Evan Stone)說。

他們也表達對教師工會的意見，要求工會在解決實際問題上發揮積極作用，對老師們應該更加民主和包容，「我們當前的許多機制已經過時，教師工會沒能真正代表教師的心聲，所以投票權必須擴大且更新。」初中教師Dilis Tolentino說。

教育局 疫情 公校

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