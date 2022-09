82%教育工作者反映疫後學生退步

教育維權組織「卓越教育家」31日在市府前抗議集會。(取自卓越教育家推特)

教育維權組織「卓越教育家」(Educators For Excellence)8月31日在市府前抗議集會,公布紐約市教育工作者意見調查報告,顯示教師們普遍反映學生學業水平在疫情 後明顯退步,要求市教育局 和市教師工會採取措施,通過彌補學術損失、心理健康、課後活動、工會投票等方式,幫助學校疫後恢復。

「課堂心聲,紐約市教育工作者調查」(Voices from The Classroom, A Survey of New York City Educators)報告採訪110位公校 全職老師,包括各性別、族裔、年齡和教學經驗,調查從2022年初持續至近期結束。報告顯示,82%的公校老師認為學生和疫情前相比,學業有很大程度的落後,「向學生提供更好的教學資源應該當作政府的首要任務。」參與集會的市教育局社工Aaron Worley說。

除了學習退步,報告還指學生在疫情後,對於社會和情感方面的需求增加,78%的教育工作者說,學生心理健康比疫情前要糟,「懇請市教育局為社會情感學習(social-emotional learning)投入資金,學生們的心聲應該被社會聽到。」初中特殊教育老師Liz Haela說。

在報告中,92%的教育工作者認為,文化教育應該被列為重點科目,尤其是疫情加劇的種族歧視和社會公平,這方面的知識和教育應該被市教育局列為重中之重。此外,教師們也對教育人員短缺擔憂,質疑政府在預算問題上導致公校的混亂,「他們對公校的實際預算究竟如何?打算在哪些領域進行投資?」「卓越教育家」聯合創始人斯通(Evan Stone)說。

他們也表達對教師工會的意見,要求工會在解決實際問題上發揮積極作用,對老師們應該更加民主和包容,「我們當前的許多機制已經過時,教師工會沒能真正代表教師的心聲,所以投票權必須擴大且更新。」初中教師Dilis Tolentino說。