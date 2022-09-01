教師工會促政府 加強維護公校安全

開學在即，教師工會呼籲政府加大公校治安保護力度。(市議會提供)

開學在即，紐約州 教師工會(NYSUT)和紐約市 教師工會(UFT)主席日前聯合發布聲明，要求政府加大校園安保預算、增添安全防護措施、支持控槍法案等，以維護紐約學校的安全，避免德州 小學槍擊案的慘劇重演。

紐約州教師工會主席帕羅塔(Andy Pallotta)表示，德州羅布小學(Robb Elementary Schoo)槍擊案，為治安堪憂的紐約州敲響警鐘，「治安不保證，則學習質量成問題、心理健康受影響、老師教學也會收到干擾。」紐約市教師工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)認為在校內進行武力裝備或給老師配槍的提議，都沒辦法起到實際性作用，「不如給學校所在的社區提供需要的治安保障。」

為此，兩大教師工會代表呼籲政府增加撥款，投入雇用學校輔導員、社會工作者及心理醫生等；也要求政府制定最新的、統一的學校安全指南，「我們也希望強化聯邦槍枝法，防止槍枝落入司法認定的危險人群手中。」

共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)反對更嚴格的槍枝法案，認為應該加強學校和警察合作，允許執法部門進入學校來改善公校治安。

而剛批准了一系列控槍法案，包括擴大紅旗法、提高擁槍年齡到21歲的民主黨州長候選人、現任州長霍楚(Kathy Hochul)競選團隊發言人哈維(Jerrel Harvey)回應稱，李修頓是在幫助人們更容易獲得武器，即使這意味著反對無槍區和反對紅旗法等「常識性措施」，「我不相信李修頓能保護好紐約人。」