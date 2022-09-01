新冠政策存缺陷？市府議會不同調
市議會在8月31日的公聽會上，直言市府部門在應對新冠疫情上存在缺陷，提出兩項旨在加強紐約市應對傳染病防備的法案，但均遭到市府相關部門直接拒絕，理由是其中一項將指責分配給了錯誤的政府機構，另一項則與現有部門職能重複。
市議會緊急事務處理委員會(Committee on Fire and Emergency Management)和市議會政府運作委員會(Committee on Governmental Operations)舉行聯合聽證會，審查兩項擬議的大規模傳染病防治法案，並聽取相關政府機構負責人的意見，「儘管全市的應急管理部門在歷史上做得不錯，但在新冠疫情的爆發、後期變種的肆虐上，市府相關部門應對則存在缺陷，這讓我們不得不關心當局是否對猴痘等新興病毒的傳播做好了準備。」市議會緊急事務處理委員會主席、市議員阿里奧拉(Joann Ariola)說。
兩項議案分別為，由布碌崙(布魯克林)貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)提出的95號議案(Introduction 95)，要求市緊急事務處理辦公室(New York City Emergency Management)發布一份關於紐約市公共衛生緊急情況應對策略的報告；另一項則是由布碌崙第13選區市議員候選人范拉斯(Marjorie Velázquez)提出的367號議案(Introduction 367)，建議市府設立疫情應對辦公室(Office of Pandemic Preparedness)。
然而兩項議案均遭市府方代表回絕。市緊急事務處理辦公室第一副局長法雷爾(Christina Farrell)在證詞中反對第95號法案，認為這屬於紐約市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)的指責所在，而非緊急事務處理部門的，「我們沒有憲章規定的權利，來報告和審核姐妹機構。」
此外，她也反對367號議案，認為擬建的新疫情應對辦公室和現有機構職責重合，「緊急事務處理部門、衛生部門、消防部門和市警局已經推出了通知市民公共衛生風險的手機短信程序，並且有詳細的疫情應對策略。」法雷爾表示，自己所在的市緊急事務處理辦公室負責業務協調，衛生局發揮臨床和科學功能，「我們搭配得當，但也願意和市議會就這一會議主題進一步探討，討論如何在未來開展防控應急工作。」
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