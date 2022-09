新冠政策存缺陷？市府議會不同調

市議會緊急事務處理委員會主席、市議員阿里奧拉批評市府在應對新冠疫情上存在缺陷。(市議會提供)

市議會在8月31日的公聽會上,直言市府部門在應對新冠疫情 上存在缺陷,提出兩項旨在加強紐約市 應對傳染病防備的法案,但均遭到市府相關部門直接拒絕,理由是其中一項將指責分配給了錯誤的政府機構,另一項則與現有部門職能重複。

市議會緊急事務處理委員會(Committee on Fire and Emergency Management)和市議會政府運作委員會(Committee on Governmental Operations)舉行聯合聽證會,審查兩項擬議的大規模傳染病防治法案,並聽取相關政府機構負責人的意見,「儘管全市的應急管理部門在歷史上做得不錯,但在新冠疫情的爆發、後期變種的肆虐上,市府相關部門應對則存在缺陷,這讓我們不得不關心當局是否對猴痘等新興病毒的傳播做好了準備。」市議會緊急事務處理委員會主席、市議員阿里奧拉(Joann Ariola)說。

兩項議案分別為,由布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)提出的95號議案(Introduction 95),要求市緊急事務處理辦公室(New York City Emergency Management)發布一份關於紐約市公共衛生緊急情況應對策略的報告;另一項則是由布碌崙第13選區市議員候選人范拉斯(Marjorie Velázquez)提出的367號議案(Introduction 367),建議市府設立疫情應對辦公室(Office of Pandemic Preparedness)。

然而兩項議案均遭市府方代表回絕。市緊急事務處理辦公室第一副局長法雷爾(Christina Farrell)在證詞中反對第95號法案,認為這屬於紐約市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)的指責所在,而非緊急事務處理部門的,「我們沒有憲章規定的權利,來報告和審核姐妹機構。」