欠60億賠3000萬 護理工示威討真相

數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)

數十名華裔 、西語裔護理工8月31日在曼哈頓 中城1199SEIU醫療工作者東部聯盟(1199SEIU United Healthcare Workers East，簡稱1199SEIU)前集會，抗議工會用3000萬元的仲裁協議，解決護理公司拖欠24小時工作日的60億元工資；集會者要求工會告知若簽了仲裁協議申索表，將可獲得多少賠償。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

1199SEIU工會於今年2月獲法院仲裁，42家護理機構將共同建立一個3000萬元的特別工資基金，以補償現任和前任護理員的工資和工時索賠。

數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)

當天集會者舉著牌子，大喊「反對24小時工時」、「要求工會主席出面」等口號，要求1199SEIU工會告知護理工，若簽了仲裁協議申索表，能夠在每24個小時工作日，獲多少小時或分鐘的賠償。 數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)

抗議護理工表示，在仲裁後，護理工陸續到工會詢問相關事宜，以及可以獲得的賠償金額，但至今仍無答案，且僅用3000萬元的仲裁協議，解決護理公司拖欠24小時工作日的60億元工資，譴責工資盜竊，更是對新移民婦女的欺負。 數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)

護理工朱女俊從2016年就開始擔任護理員，回憶起至今照顧多位年長患者，朱女俊講到激動處忍不住紅了眼眶；她說，24小時的護理員每天工作超過負荷，不僅體力透支也得不到充足睡眠，付出沉痛代價卻無法獲得等價賠償，認為相當不公平。 數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)

集會者要求工會主席George Gresham出面說明，並提出兩個要求，表示應明確告知護理員在簽了仲裁協議申索表，將可獲得多少賠償；另外也要公開支持由市議員馬泰(Christopher Marte)領頭提出的Intro. 175提案；提案內容包括禁止對家庭護理員的剝削、禁止雇主要求紐約市 的家庭護理員工作24小時，另也要求雇主實行輪班制，每天兩班、每班12小時，且一周內工作不可超過50小時等。 抗議護理員聚集在工會門口，要求主席出面說明。(記者顏嘉瑩／攝影) 數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)

馬泰當天接受本報採訪時，也針對集會發表意見；他表示24小時制的護理工時不人道，如今市議會和工人站在一起有機會改變現制，代表工人的工會也應該支持該提案。 數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)