我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

宅邸被搜查、輔選不夠力…川普考慮延後宣布參選2024？

欠60億賠3000萬 護理工示威討真相

記者顏嘉瑩／紐約報導
數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)
數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)

數十名華裔、西語裔護理工8月31日在曼哈頓中城1199SEIU醫療工作者東部聯盟(1199SEIU United Healthcare Workers East，簡稱1199SEIU)前集會，抗議工會用3000萬元的仲裁協議，解決護理公司拖欠24小時工作日的60億元工資；集會者要求工會告知若簽了仲裁協議申索表，將可獲得多少賠償。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

1199SEIU工會於今年2月獲法院仲裁，42家護理機構將共同建立一個3000萬元的特別工資基金，以補償現任和前任護理員的工資和工時索賠。

數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)
數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)

當天集會者舉著牌子，大喊「反對24小時工時」、「要求工會主席出面」等口號，要求1199SEIU工會告知護理工，若簽了仲裁協議申索表，能夠在每24個小時工作日，獲多少小時或分鐘的賠償。

數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)
數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)

抗議護理工表示，在仲裁後，護理工陸續到工會詢問相關事宜，以及可以獲得的賠償金額，但至今仍無答案，且僅用3000萬元的仲裁協議，解決護理公司拖欠24小時工作日的60億元工資，譴責工資盜竊，更是對新移民婦女的欺負。

數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)
數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)

護理工朱女俊從2016年就開始擔任護理員，回憶起至今照顧多位年長患者，朱女俊講到激動處忍不住紅了眼眶；她說，24小時的護理員每天工作超過負荷，不僅體力透支也得不到充足睡眠，付出沉痛代價卻無法獲得等價賠償，認為相當不公平。

數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)
數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)

集會者要求工會主席George Gresham出面說明，並提出兩個要求，表示應明確告知護理員在簽了仲裁協議申索表，將可獲得多少賠償；另外也要公開支持由市議員馬泰(Christopher Marte)領頭提出的Intro. 175提案；提案內容包括禁止對家庭護理員的剝削、禁止雇主要求紐約市的家庭護理員工作24小時，另也要求雇主實行輪班制，每天兩班、每班12小時，且一周內工作不可超過50小時等。

抗議護理員聚集在工會門口，要求主席出面說明。(記者顏嘉瑩／攝影)
抗議護理員聚集在工會門口，要求主席出面說明。(記者顏嘉瑩／攝影)
數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)
數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)

馬泰當天接受本報採訪時，也針對集會發表意見；他表示24小時制的護理工時不人道，如今市議會和工人站在一起有機會改變現制，代表工人的工會也應該支持該提案。

數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)
數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)

馬泰說，目前提案已獲得29名市議員支持，但也有來自不少阻礙，9月6日(周二)下午1時，市議會將針對該提案舉行公聽，他也邀請更多人參加聽證。

數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)
數十名護理工8月31日在中城集會抗議，希望工會說明賠償金額。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市 曼哈頓 華裔

上一則

3匪埋伏家門外 華男遭劫重傷 疑為預謀犯案

下一則

網約車收堵車費 紐約司機嗆不公

延伸閱讀

屋崙非公民學區投票 法官：可列11月選舉

屋崙非公民學區投票 法官：可列11月選舉
速食業勞工時薪22元 加州議會通過法案、呈交州長

速食業勞工時薪22元 加州議會通過法案、呈交州長
加州連鎖速食業 明年時薪22元

加州連鎖速食業 明年時薪22元
屋崙4議員挺1號提案 將墮胎權寫入憲法

屋崙4議員挺1號提案 將墮胎權寫入憲法
金色年華成人日間醫療護理中心 您的晚年生活 不再孤單

金色年華成人日間醫療護理中心 您的晚年生活 不再孤單

熱門新聞

8大道老闆抓賊反遭起訴，輔警處理糾紛被拘留。(讀者提供)

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

2022-08-29 08:01
華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡

2022-08-27 14:14
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

27歲女子紐約華埠堅尼路地鐵站遭性侵

2022-08-25 13:15
赫希(右)出庭，拒絕認罪。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影)

涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

2022-08-30 00:02
案發後，受害華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

2022-08-29 11:08
前共和黨籍州長柏德基警告，無證移民大規模從南部邊境入境，恐導致類似九一一事件的恐怖攻擊再次發生。(美聯社)

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

2022-08-30 07:38

超人氣

更多 >
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算
王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」

王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」