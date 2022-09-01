艾妲悲劇周年 陸天娜批平價屋不足

9月1日颶風艾妲一周年日，陸天娜(發言者)前一日在皇后區舉辦里民會議，談及這場悲劇的原因，歸咎為平價屋不足。(記者牟蘭／攝影)

9月1日是釀成至少11名地下室居民喪生的颶風艾妲(Ida)一周年，紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)8月31日在皇后區 舉辦里民會議，談及造成這場悲劇與全市遊民加劇問題，她將此歸咎於平價屋 不足，指即使聯邦增加再多撥款，也分不到那些最需要的地方，只因當地的多數移民沒投票權。

陸天娜在皇后區約克學院(York College)舉辦里民會議，由NY1頻道主持人薇兒絲(Cheryl Wills)主持，探討聯邦政府對紐約市 治安、教育與災難救助等多個方面的影響，近百人參與。

颶風艾妲去年9月1日襲紐約，兩小時內迎來七呎豪雨，皇后區成為重災區，至少11名地下室租客喪生，其中包括五名華人，眾多居民流離失所；陸天娜指，她曾與總統拜登視察皇后區的災區，看到地下室被豪雨淹沒的慘況，對罹難者無法逃生感到傷痛。

9月1日颶風艾妲一周年日，陸天娜一天前在皇后區舉辦里民會議，談及這場悲劇的原因，歸咎為平價屋不足。(記者牟蘭／攝影)

陸天娜說，兩黨議員日前通過法案，撥款數十億元用於全美基礎建設，其中有1億元直接撥給紐約，重建當地的下水道、水源系統、橋梁以及道路等，避免暴雨恐再次釀成悲劇；但她指，這一悲劇主因是紐約沒有足夠平價屋，導致低收入者只能選擇條件差的地下室棲身。

陸天娜8月31日舉辦里民會議，探討聯邦政府對紐約市治安、教育與災難救助等多個方面的影響，吸引近百人參與。(記者牟蘭／攝影)

一名與會人士談及遊民在紐約市激增，並詢問聯邦政府的應對措施；陸天娜回應，紐約市沒有足夠的平價屋以及心理治療資源，導致面臨嚴重的遊民危機。平價屋的興建基於各地區收入的中位數，以曼哈頓為例，指地居民的收入較高，無法看清全市的生活條件，「導致平價屋興建的數量基於一些高收入者」，她已提出法案，改變全州與全市興建平價屋的條件。