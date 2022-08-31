慶中秋 皇后區公所9月1日首辦慶典

皇后區公所9月1日首辦中秋慶典，呼籲民眾登記參加。圖為皇后區長理查茲(Donovan Richards)。(記者牟蘭／攝影)

為慶祝享有「世界之區」的多元文化，皇后區 長理查茲(Donovan Richards)9月將舉辦一系列的慶祝活動，9月1日(周四)晚將在皇后區公所首次舉辦中秋慶典活動，帶來歌舞表演與月餅等美食 ，呼籲有意參與的民眾提前登記。

理查茲表示，皇后區有近200個國家的移民，講超過350種不同的語言與方言，他榮幸舉辦活動，以慶祝選區內多元文化，「這個9月我們將在區公所慶祝首個中秋節與加勒比文化慶典活動」；他說，亞太裔與加勒比裔是社區的成員，他鼓勵選區內其他族裔的居民也共慶兩場慶典，享受當地的特色美食。

中秋佳節意味著秋季糧食的豐收，東亞與東南亞 的民眾每逢這個節日，一家人團圓，享受美食；為此，理查茲將聯合國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀與李琳達以及紐約勵馨婦幼關懷中心等，1日下午6時在皇后區公所共同舉辦中秋活動，屆時將帶來月餅與文藝演出。

活動時間為9月1日(周四)，下午6時到8時，地點為皇后區區公所Helen Marshall文化中心，地址為皇后大道120-55號，想要參加的民眾請登錄www.queensbp.org/RSVP提前預約。