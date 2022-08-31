反對網約車收堵車費 數百司機示威 華裔司機鳴不平

司機周福龍表示，曼哈頓應該建造更多的橋樑和隧道疏導交通。（記者和釗宇／攝影）

大都會運輸署(MTA)此前公布曼哈頓 60街以南堵車費 計畫收費方案，堵車費率將在9元至23元之間，計畫最早明年底開始實施；此舉遭到網約車 司機強烈反對，多個網約車司機維權組織8月31日到曼哈頓下城MTA總部門前示威，要求對網約車司機提供豁免；近百名華裔司機也到場示威，表示曼哈頓壅堵並非網約車造成，目前網約車運營成本急劇增加，車禍風險也上升，對網約車收堵車費極不公平。

MTA的堵車費計畫目前仍在公眾評議階段，有七種收費方案可選：若采用最低費率9元方案，則不提供任何折扣選擇，隧道過路費也須另交，所有進入堵車費區域的私家車每日只交費一次，但計程車和電召車每次進入堵車費區域都須交費；若採用最高費率23元方案，則通過外州、外區隧道進入堵車費區域的過路費將被減去，電召車和網約車每日需付費三次，黃色計程車可以豁免。

（影音來源：記者和釗宇）

前市議員參選人陳熠和陳海靈到場聲援網約車司機；陳熠表示，無論採用哪種收費方案，都會對司機造成巨大影響；「就華人司機來說，他們沒有資格享受各種疫情補助、沒有保障和福利，再加上現在油價和保險費用高漲，以及罰單、租車、牌照費用，現在司機每個月平均大概只能拿到4000多元，如果堵車費實施，每月可能賺不到3000元。」

陳熠說，司機只是想維持生計而已，「MTA應該為網約車司機提供豁免，若不如此將影響工薪階層生活，尤其是新移民。」

網約車司機組成的獨立司機工會(IDG)華人司機召集人林境盛表示，網約車乘客從2019年起進入曼哈頓96街以南就要被收取2.75元的費用，現在再收堵車費就是雙重收稅；「2019年的堵車費已經讓MTA每年進帳3億元，現在累計已經超過10億元；現在又要收堵車費，他們從未與我們司機團體溝通，也沒有考慮對我們的影響。」

華裔司機程光磊表示，「我們華人出來開車賺錢，是在給政府減少負擔，盡量不去領福利，也為政府創造了稅收；但是現在MTA這樣榨取我們的血汗錢，太不公道，我們每天努力工作12個小時，只能勉強維持日常開支。」司機王立彪則表示，曼哈頓的壅堵並不是網約車造成的，「現在路上最多三條道，一條公車專用道，還有一條被貨車雙排停車(double parking)占據了，只給我們剩下一條道。」

司機周福龍則表示，曼哈頓應該建造更多的橋樑和隧道疏導交通；他說，不僅是成本上升，現在網約車司機的車禍風險也大大增加；「現在治安混亂，近兩年來出現不少套牌車，這種不怕出車禍，因為無法查到他們；最近一年我就出了三次車禍，鎖骨上打了鋼釘。」