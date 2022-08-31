紐約客談／市府加班清垃圾 期待乾淨勞工節

勞工 節將至，象徵夏季結束，許多家庭會烤肉、開派對，產生額外垃圾。但紐約市 居民熟悉的節後街頭堆滿垃圾景象，某些社區這回可能將有所改變。市長亞當斯 新財年預算，增撥3000多萬元強化市容整潔，也將包含節日派垃圾車收集部分住宅垃圾。

以往的長周末，許多人仍習慣按時將垃圾移至人行道，但因為沒有垃圾車出勤，街頭垃圾有時堆積如山，如果遇上高溫、大雨、颳大風，更是一片狼藉。之後總須增派人力，才能盡快清理完畢。

紐約時報報導，今年至8月28日，311熱線已收到超過2萬5000起關於人行道垃圾髒亂的投訴，比去年增加一倍。

亞當斯清楚民怨，除恢復正常掃街，也增加人力、預算處理街頭公用垃圾桶、鼓勵民眾舉報空地廢棄物等，近期也開始拆除街邊荒廢的戶外用餐區。除了讓市容整潔，也有助減緩紐約市最大公敵老鼠的肆虐，甚至可能把垃圾移至人行道的最早時間，從下午改至晚間，也將重新試行家庭廚餘回收堆肥計畫。據市府統計，7月1日街邊公用垃圾桶增量後，關於垃圾外溢的投訴，減少了60％。

市清潔局長指，剛過去的國慶日長周末，全市髒亂到難以接受。據統計，最近四周，周一平均收集9300噸垃圾，周四則是7000噸。但去年勞工節後的周二，有1萬2000噸。清潔局因此號召更多員工，在勞工節放棄休假，至於節日出勤會產生許多加班費，市府希望不會太嚴重。若試行結果理想，未來逢周一的國定假日，或均將比照辦理。

一如許多新政策，加強清潔市容原本可能有政治盤算，額外成本也由納稅人買單。這次長周末，不妨留意一下，街頭巷尾是否有所改善。

（紐約客談，每周二至周六見報）