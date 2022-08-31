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福林少棒隊 大都會球場觀賽

記者關鍵╱紐約報導
道奇強投Clayton Kershaw為福林國小球員簽名留念。(紐約台灣商會提供)
道奇強投Clayton Kershaw為福林國小球員簽名留念。(紐約台灣商會提供)

2022年世界少棒錦標賽獲得季軍的福林國小少棒隊員，30日抵達此次紐約之旅的最後一站——美國職棒紐約大都會隊花旗球場，紐約台灣商會會長白育青及理事，頒發少棒隊員獎金與紅包。白育青表示，此次福林國小代表台灣到威廉波特比賽，成績輝煌。球員們到最後一刻都不放棄，充分展現台灣精神。商會理事也是以這種打拚的精神在美國創業。商會自創立以來，對於威廉波特比賽，都會到球場加油，且安排餐會慰勞球員。

福林國小少棒隊員李芳模在隊中擔任游擊和投手，他表示，當天參觀的紐約洋基隊和大都會隊，都有他喜歡的明星球員，能到心中仰慕的球星的主場參觀學習，內心很激動。他還說，在系列賽當中學到的重要經驗是，比賽分秒必爭，絕不能鬆懈，回到台灣後，也要將衝擊威廉波特的精神，傳遞給學弟們。

福林國小少棒隊觀看大都會隊主場出賽。(紐約台灣商會提供)
福林國小少棒隊觀看大都會隊主場出賽。(紐約台灣商會提供)

小隊員們當天也與同樣參加威廉波特的長島Massapequa隊交流。 該隊副教練Brian Bekiers表示，他一直關注福林國小少棒隊，台灣的球隊表現優異，打出亮眼的成績，但比賽輸贏有時也靠運氣。

紐約台灣商會會長白育青向少棒隊員頒發獎金和禮物。(記者關鍵╱攝影)
紐約台灣商會會長白育青向少棒隊員頒發獎金和禮物。(記者關鍵╱攝影)

該隊經理Roland Clark表示，所有在威廉波特世界賽中參賽的選手都令人敬佩，球員遇到來自世界各地、都愛好棒球的對手，儘管有文化和語言差異，但威廉波特世界賽，絕對是一次美妙的經歷。作為12歲的少年，一定在比賽中收穫了同齡人沒有的經驗。

福林國小少棒隊與紐約Massapequa少棒隊員在大都會主場合影。(紐約台灣商會...
福林國小少棒隊與紐約Massapequa少棒隊員在大都會主場合影。(紐約台灣商會提供)

福林國小校長李嗣蕙指出，感謝僑胞支持，小球員能一睹心目中棒球的殿堂，而且當晚觀看大聯盟球賽，這種機會非常難得。感謝政府和民間的合作，讓少棒隊員出征海外沒有後顧之憂。

當晚大都會主場對陣洛杉磯道奇隊的比賽開始之前，福林國小少棒隊員還遇到了道奇強投Clayton Kershaw，Kershaw聽說福林國小是威廉波特世界賽的第三名，特地趕來為球員簽名留念，也讓少棒隊員完成與心目中大明星互動的心願。

威廉 波特 大都會

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