Roomster刊登假租屋 賺2700萬元遭起訴

使用者在評論上表示該公司詐騙。(截自Roomster APP評論)

紐約市寸土寸金，不少學生、低收入 戶找室友一起分擔房租，不過知名的尋找室友租屋網「Roomster」，疑似因刊登虛假的租屋單位以及評論，以增加用戶數量並吸引民眾訂閱其服務，獲利2700萬元，30日被紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)與聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)等，告上紐約南區聯邦法院。

成立於2003年的「Roomster」總部位於曼哈頓，根據網站介紹，該平台讓找室友和房屋更方便，民眾只要創建帳號，就可在平台上發布或查找租屋資訊，以讓正在找尋室友的房東或租客，更快找到合適的人或單位，受到不少學生和低收入戶喜愛，除了有網頁版，還有手機 APP版，在蘋果APP平台上擁有四星好評。

根據訴訟，該公司未能核實刊登在平台上的公寓訊息，並發布了許多不存在的公寓單位，還購買了2萬多條正面好評，發表在手機應用商店上，以增加使用者數量。

訴訟中還提到，Roomster除了透過上述方式吸引更多使用者，還鼓勵使用者購買每個月的訂閱服務，才能在第一時間看到最新、最好的租屋單位；根據訴訟書，Roomster因此獲利2700萬元，而該項服務主要受害者為學生和低收入者。

該公司聲稱所刊登的內容是經過證實的訊息，包括出租單位和房間、轉租和徵求室友等；不過根據調查，只要下載平台，不用透過使用者認證就可以開始發布房源，臥底調查人員甚至可以隨意在網站上刊登任何有美國郵遞區號的商業單位地址提供出租，而該不實的資料、價格等被放在網站上數月，但Roomster卻沒有主動聯繫，核實被刊登的資料內容。

Roomster疑似因刊登虛假的租屋單位以及評論，以增加使用者數量並吸引民眾訂閱其服務，獲利2700萬元。(截自Roomster APP)

詹樂霞表示，Roomster用非法且不可接受的手段，「詐欺」學生和低收入戶，以增加其業務；「與網站上虛假不實的訊息不同，他們的欺騙性的商業行為將會受到控制，當局將保護被Roomster欺騙的低收入者和學生。

聯邦貿易委員會消費者保護局局長萊文(Samuel Levine)表示，在充斥虛假評論和不實廣告下，Roomster使民眾更難找到負擔得起的租房單位，當局將會要求該公司承擔責任，將民眾的辛苦錢歸還。