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上千名家長連署 籲霍楚否決縮班案

記者張心／紐約報導
亞潮聯盟日前在霍楚位於曼哈頓的辦公室前，集會抗議縮小班級規模法案。(記者張心／攝影)
亞潮聯盟日前在霍楚位於曼哈頓的辦公室前，集會抗議縮小班級規模法案。(記者張心／攝影)

亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)和紐約家長聯盟(NYC Parents Union)近日發起網路請願書，要求州長霍楚(Kathy Hochul)否決縮小班級規模法案(A10498/S9460)，擔心此舉會犧牲其他必要的教學項目；截止30日，該請願書已經收到超過1000個簽名。

霍楚25日首次明確表態支持縮小班級規模法案(簡稱「縮班案」)，透露正就某些細節與紐約市長亞當斯(Eric Adams)達成最後協議，預計未來幾天，州、市府將發表聯合公告，不排除該法案即刻生效，新學年即可上路。

接到消息的亞潮聯盟主席、公校家長朱雅婷立刻發起請願，呼籲全市家長在「最後一刻」集結反對霍楚簽法，「同我交談過的家長們都主張在學校安全、學術培養和課後活動等方面有發展，比如擁有更多夏季崛起項目(Summer Rising)或是AP課程。」朱雅婷表示，「坦白來講，班級規模並不是家長和學生們首要關心的問題，不能以犧牲成功的教育項目為代價。」

截止發稿前，「不能為了班級規模而犧牲紐約市家庭需要的學校項目」(Don't Sacrifice School Programs NYC Families Want for Class Size Mandates)網路請願，已經吸引1079個簽名支持，距離1500個的目標近在咫尺。請願書要求霍楚否決這個沒有經費支持的法案，並認為這會犧牲學生的教育、安全和福祉。

請願書顯示，受歡迎的鄰里學校(popular neighborhood schools)、資優班項目、AP課程、特殊高中和其他受歡迎的初中和高中將可能受法案影響；因為班級人數較多的學校受空間限制，在「縮班案」規定下必然將學生們放在候補名單上，或被重新分配到遠離家庭住址的學校，或招生人數不足的學校，「應該先建立更多學校，再實施班級人數上限。」

請願書網址：https://chng.it/bn6j2DL5CN。

網路請願已經吸引了1079個簽名支持，距離1500個的目標近在咫尺。（網頁截圖）
網路請願已經吸引了1079個簽名支持，距離1500個的目標近在咫尺。（網頁截圖）

霍楚 紐約市 教育

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