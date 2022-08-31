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紐約推地下室居民法 促房東重視居住安全

記者牟蘭╱紐約報導
圖為全市住宅有地下室及地窖的分布圖，顏色深者越高。(市主計長辦公室提供)
圖為全市住宅有地下室及地窖的分布圖，顏色深者越高。(市主計長辦公室提供)

去年颶風水災，導致至少11人在紐約非法出租的地下室溺亡，市主計長蘭德(Brad Lander)拒賠引熱議；蘭德辦公室30日為相關議題發表報告，提出「地下室居民保護法」，承認現有的地下室住宅，要求業主提供基本的安全措施與資源，與現行的立法結合，遷移危險地下室的居民，避免悲劇再發生。

根據這份報告，全市10%的一家庭到三家庭的住宅的地下室與地窖中，面臨一定程度的洪澇風險，隨著時間推移，30年後風暴加劇，三分之一的地下室與地窖面臨更大的風險；這份報告尚未統計全市地下室居住率，但可預測像颶風艾妲帶來的風險只會越來越高。

報告稱，地下室住戶以低收入者與少數族裔為主，目前並未有任何法律保障，對於部分個案中，政府只能強制清空住宅，保護居民的安全，但不能完全改善現狀；而出租這些地下室的屋主也以新移民或少數族裔為主，他們通過出租地下室維持家計，通常也沒有足夠的資源滿足政府的要求。

為了改善這些問題提出的「地下室居民保護法」，以 「紐約閣樓法」(New York's Loft Law)為藍本，承認地下室住宅，要求房東為租客提供基本的安全干預措施，如煙霧探測器與防淹水裝置等，並要求組建「地下室委員會」監督屋主是否履行責任，以及為租客提供權益保障等。

這個臨時的規定將與現行的法案相結合，幫助諸多地下室住宅建立合法的渠道，幫助居住在危險環境下租客重找可負擔住房，為房東與租客提供註冊框架以及提供多語言的服務等。

報告中區別了地窖(cellar)與地下室(basement)的概念，前者的天花板到地面高度至少低於街道一半，後者的房間高度要高於街道一半或者更多；根據紐約州的多戶住宅法 (MDL)，允許超過三戶以上的住宅在符合要求的情況下使用地下室居住，但禁止地窖住人。

蘭德表示，颶風艾妲(Ida)造成的悲劇讓居住在地下室成千上萬租客的引起關注，一年之後，政府並未解決這個問題；他指，因氣候變化造成的洪澇與火災致死事件頻發，租客在未受保護的地下室內居住，更易被強制驅逐，「我們應該加強地下室住戶的責任與權益，協助房東改善居住條件」。

皇后區在去年颶風艾妲爆發後，淪為重災區；選區包括法拉盛的市議員黃敏儀表示，她的選區內，一家三口溺亡，目前還有大量的選民居住在地下室內，悲劇恐在未來重演；她支持這一計畫，並指「市府應做更多去確認、登記並改善規範住所的安全條件，直到現在州府與市府並未解決這一問題」。

去年的颶風艾妲帶來暴雨，皇后區為重災區，造成財產損失。(記者牟蘭╱攝影)
去年的颶風艾妲帶來暴雨，皇后區為重災區，造成財產損失。(記者牟蘭╱攝影)

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