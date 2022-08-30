中西醫結合治療線上研討會 探討乳腺與婦科腫瘤等疾病

「美中中西醫結合治療專題研討會」日前在線上舉辦，邀請美中專家參加論壇。(會議視頻截圖)

為推動中西醫結合，加強中醫藥交流，美中友好協會醫療合作委員會與美國-中國中醫藥交流合作中心聯合美中醫療機構，日前在線上舉辦「美中中西醫結合治療專題研討會」，探討中西醫結合治療乳腺、婦科腫瘤 以及不孕育等主題，旨在讓更多患者受益，加強中西醫的合作。

中國駐紐約總領事館科技參贊周國林致開幕詞，其中周國林表示，此次活動推動中西醫結合促進各領域科技交流合作，為美中關係重回正軌有積極作用，「和羹之美，在於合異」。

美中有好協會醫療合作委員會共同主席李麗表示，此次研討會促進美國民眾對中醫藥和中國文化的了解，為醫學 專家搭建溝通的橋樑，還加深美中醫療在專業領域的探討。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在賀信中指，因新冠疫情的爆發，讓醫學界感受持續不斷創新合作與結合醫療的重要性，美中友好協會醫療合作委員會與美國-中國中醫藥交流合作中心從中起到重要作用；市長亞當斯(Eric Adams)與國會眾議員孟昭文也發文致謝。

出席本次研討會包括美國紀念斯隆·凱特 琳癌症中心綜合乳腺腫瘤學項目主任包婷，中國首位女國醫大師劉敏如，紐約生殖中心創始人兼醫學主任Tony Tsai，廣州中醫藥大學第一附屬醫院婦兒中心主任羅頌平與中國中醫科學院針灸醫院副院長房繄恭等。