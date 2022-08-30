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中華少棒奪季軍 經文處讚奮戰精神 校長：繼續圓夢

記者和釗宇 / 紐約報導
台北市福林國小棒球隊獲得季軍，29日到訪駐紐約台北經濟文化辦事處，中為處長李光章。(記者和釗宇／攝影)
台北市福林國小棒球隊獲得季軍，29日到訪駐紐約台北經濟文化辦事處，中為處長李光章。(記者和釗宇／攝影)

2022年世界少棒聯盟世界少棒錦標賽，中華隊獲得季軍，代表台灣出戰的台北市福林國小棒球隊29日到訪駐紐約台北經濟文化辦事處，處長李光章勉勵，小將們精湛的球技和奮鬥不懈的精神讓人驕傲。

李光章恭喜中華隊奪得季軍，並贈送福林國小校長李嗣蕙和總教練章子健紐約大都會隊球衣；「雖然當天我沒在現場，但許多僑胞一直給我訊息，為小將們的表現喝采；各位的成果不但讓國人與僑胞與有榮焉，你們所展現出的運動家精神和奮戰不懈的努力更是讓我們驕傲。」

李光章(中)恭喜中華隊奪得季軍，並為福林國民小學校長李嗣蕙(左)和總教練章子健(...
李光章(中)恭喜中華隊奪得季軍，並為福林國民小學校長李嗣蕙(左)和總教練章子健(右)贈送了紐約大都會隊球衣。（記者和釗宇／攝影）

李光章曾親自去觀看第一場比賽；他表示，中華隊的到來引起僑胞的極大熱情，「許多僑胞從紐約州、賓州、新澤西州、華府、德拉瓦州趕來，甚至還有從芝加哥過來，為小將加油，當地民選官員也都到場，見證了小將們沉穩精湛的球技。」

李嗣蕙說，隊員們在美國體會國內感受不到的熱情，「這次比賽我們做了充分準備，但仍不免有一些遺憾，不過在南韓主場戰勝南韓隊、獲得亞太區冠軍已經十分不易，站在威廉波特更不容易；雖然希望打冠軍賽，但人生總有遺憾，這些遺憾也在告訴我們自己，要再努力，我們會繼續圓夢。」

世界少棒錦標賽是美國世界少棒聯盟(Little League Baseball)主辦的11至12歲級少棒國際賽事，中華隊自1968年起開始參賽，並屢屢創下優異成績紀錄，曾於1996年由高雄復興國小拿下冠軍，2009年由桃園龜山國小拿下亞軍、2010年由高雄復興國小贏得季軍，但此後就不曾打進國際組冠軍戰。

今年中華隊終於擊敗此前連續四年不敵的南韓隊，代表亞太區參加本次錦標賽，並由台北市立福林國民小學15位球員參賽，18日第一場比賽以2比0戰勝義大利隊，22日第二場比賽以7比0戰勝巴拿馬隊，24日第三場比賽以5比1戰勝墨西哥隊，27日第四場比賽以0比1惜敗加勒比海隊，獲得季軍。

南韓 新澤西州 義大利

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