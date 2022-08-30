比賽有笑有淚 中華隊小將盼學弟繼續拚下次大賽

家長沈鈺杰和兒子沈立宸(記者關鍵╱攝影)

福林國小棒球隊獲佳績，29日於台灣會館接受僑胞喝采。台灣會館理事長蘇春槐說，這次有如全世界都在關注台灣少棒隊，隊員的表現也超乎預期，讓世界看到台灣奮鬥的精神，小選手們訓練有素，球賽對他們的成長也有很大幫助。

預備隊員陳建廷說，有機會打世界大賽 感到很驕傲，但因為沒能進入決賽，感到很遺憾而落淚，回到台北後，會鼓勵學弟繼續努力衝擊下一次大賽。也有隊員在慶功宴致辭時表示，終於打到威廉波特 感到很開心，雖然沒有進入決賽，但還是有打贏美國隊的決心。

隨隊出征的家長廖華傑說，台灣暌違七年之後重返威廉波特，是一件十分榮耀的事情，他能夠隨隊，感到更加榮幸，大賽的主辦方非常照顧球員，真的把他們當成明星對待，小朋友在整個系列賽事，只負責玩、訓練和比賽，其他方面都不用擔心，所以他很感激主辦方，可以妥善地安排好所有行程，他表示，正是因為主辦方安排得好，才讓小球員對未來的比賽，有更多的憧憬和希望，想繼續打下去。

廖華傑表示，雖然最後沒有衝進決賽，但全體成員都感到很開心，因為最後一場季軍爭奪戰，中華隊取得勝利，是笑著回家的，他表示，雖然隊員都認為有實力和夏威夷隊一較高下，但球賽就是這樣，有輸就有贏。

因為平時很難得有機會到美國比賽，所以這一次幾乎所有隊員的家長都隨隊出征，為小朋友加油打氣的同時，也幫助團隊照料孩子的日常起居。

家長沈鈺傑本身是專業棒球手，曾來紐約參賽五次，慶功宴致辭時，他說感謝教練把球隊帶得很好，讓所有人都不虛此行。沈鈺傑的兒子沈立宸在致辭時說，感謝紐約僑胞的熱烈歡迎，希望下次少棒隊能夠衝擊冠軍賽。