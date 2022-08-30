中華隊教練：加緊訓練 重返威廉波特

隊員們手持僑胞贈送的紅包在台灣會館合影。(記者關鍵╱攝影)

台灣會館舉辦慶功宴，慰勞台北市福林國小少棒小將奪季軍。(記者鄭怡嫣╱攝影) 福林國小棒球隊總教練章子建在接受本報記者採訪時表示，台灣在七年後重返威廉波特 ，他第一次率隊代表台灣參賽感到很榮幸。此次少棒隊背負台灣人的期望，選手在賽場都盡全力，以他們為榮。

萬眾矚目的世界少棒賽對小隊員的身心都存在挑戰，無形間造成一些壓力，好在有團隊協作，幫助隊員盡快調試。他說福林國小隊以能夠再次參加威廉波特世界少棒賽為目標，回到台灣後會繼續加緊訓練，最大的信念就是重返威廉波特。

賓州 的威廉波特市人口2萬5000，世界少棒賽是當地最盛大的活動之一。福林國小校長李嗣蕙認為，此次進入威廉波特世界賽，成就了小球員們的夢想，雖然比賽中難免出現遺憾，但是這些遺憾也是小球員日後奮鬥的動力，向自己承諾，「我們還會再回來」。

李嗣蕙說，對少棒隊員，在異國比賽充滿挑戰，如飲食、氣候、文化、時差等因素，球員對比賽期待過高，也會產生壓力，但這些經歷，對小朋友也是學習的機會，在國際的舞台上與來自不同國家的選手同場競技，是運動之外的學習課程。

李嗣蕙感謝此次少棒賽主辦方，把賽程、行程等安排得井井有條，大會把選手保護得很好，真的做到滴水不漏，每個團隊都有專人負責照顧，在比賽當中，隊員、教練組以及家長和工作人員，都會提前一天在網路群組上面溝通隔天需要注意的事宜，家長也都努力配合。