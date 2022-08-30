台灣會館為中華隊慶功 龍蝦、紅包慰少棒小將

隊員們手持僑胞贈送的紅包在台灣會館合影。(記者關鍵╱攝影)

2022年世界少棒聯盟世界少棒錦標賽，福林國小力戰美國田納西隊，以2比0獲得季軍，取得12年來最佳成績，紐約台灣會館29日舉辦慶功活動，以龍蝦宴及台灣僑胞贈送的紅包慰勞這群小將，肯定他們的拼搏精神。

29日中午，14名小將隨教練來到法拉盛台灣會館，與陪同他們一起來美的家長、僑胞等共享午宴，「運氣不在我們這邊，但孩子們盡力了」，他們的校長李嗣蕙表示，時隔七年出征美國，感受到廣大在地球迷的熱情，許多僑胞驅車五小時來到賽場，助陣加油，「真是遠赴國外，才感受到台灣人是一家人」。

李嗣蕙還說，無論結果如何，對於孩子們都是很好的學習與體驗，也可以讓更多的家長看到，天賦與興趣可以完美地結合，實現運動精神。在小將們31日凌晨歸國以前，還會去參觀自由女神，登上帝國大廈，俯瞰紐約夜景，30日，他們將前往夢想之地、洋基球場以及大都會 隊的花旗球場。

台灣會館副理事長方秀蓉表示，只要台灣少棒來美參賽，會館就有組織加油團的慣例，28日赴威廉波特 看完比賽後，球迷們凌晨兩點才回到紐約，很高興小將們又再次來到美國，僑胞們共捐贈約1萬元，為他們贈送紅包並舉辦龍蝦午宴；紐約華僑文教服務中心主任陳永豐表示，七年後見台灣少棒隊重返威廉波特，興奮又緊張，棒球是大家共同的記憶，也是備受台灣民眾喜愛的運動，許多僑胞義務接機、組團加油、自發捐款，期望他們來年再戰。

州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫代表楊愛倫等亦出席慶功宴，為小將喝采。