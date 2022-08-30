民代攜社區機構 9月1日送書包文具

民代及社區機構舉辦返校日送書包活動。左起：黃雪莉、金兌錫、王惠嶽、王Danny、楊愛倫。(記者鄭怡嫣╱攝影)

全市公立學校即將開學，州眾議員金兌錫、法拉盛 轄區市警109分局、第一保健、亞美醫師協會(CAIPA)，訂於9月1日(周四)在109分局停車場舉行以反霸凌 為主題的返校活動，免費贈送包括書包、各式文具等在內的400多套學習用品，先到先得，歡迎家長陪同子女到場領取。

金兌錫表示，新移民學生在全新的文化背景下，不僅要克服語言障礙，還要盡快適應新的學習環境；希望通過此活動，讓學生和家長感到社區的溫暖，幫助學生在疫情後也能更好地進入學習狀態。

校園中的霸凌現象對學生到整個社區都有很大傷害，金兌錫及其高級顧問楊愛倫表示，我們想告訴學生，一定要反對霸凌，當遭遇霸凌或看到霸凌時，能勇敢站出來，警察 會保護我們的學生，家長也可不時詢問孩子在校情形。

109分局社區事務官王Danny表示，分局重視教育以及和諧的社區關係，讓小朋友知道警察是他們的朋友。他也說，活動當天，家長和子女不必太早來排隊，上午9時30分至10時間到場比較合適。

第一保健總監王惠嶽表示，公司已連續多年在開學前舉辦此活動，關懷社區；亞美醫師協會公共關係部總監黃雪莉表示，孩童的新冠感染率在上升，六個月以上兒童已開放新冠疫苗接種，為保障家人安全，建議開學前讓孩子接種。

活動將於9月1日上午10時舉行，所有學生均可領取，無年齡限制，先到先得，但家長必須帶著子女共同領取；地址：法拉盛友聯街(Union St.)37-05號。