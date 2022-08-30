亞總會中秋迎國慶 9月5日布碌崙華社舉辦

布碌崙將舉辦第11屆慶中秋迎國慶日。(記者胡聲橋╱攝影)

美國亞裔社團聯合總會(亞總會)聯合多個華人 社團，將於中秋節前夕在布碌崙 (布魯克林)華社舉辦第11屆慶中秋迎國慶日活動，也紀念紐約州參議院將10月第一周設立為「華裔 傳統周」。活動將向到場居民派發3000盒月餅、書包文具以及口罩等防護用品，還包括舞獅等文藝演出。

本次活動將於9月5日(周一)下午1至4時在布碌崙62街6大道和7大道之間的金皇廷酒樓停車場舉行。藉中秋傳統佳節，居民共享團圓之樂，並傳播中華文化。活動由亞總會、美國香港總商會、美華總商會和美國中餐聯盟(紐約)主辦，州參議員桑德斯(James Sanders. Jr)和州眾議員寇頓(William Colton)辦公室是聯合主辦方。2019年，州參議院為了紀念華裔對紐約的貢獻，將當年的10月1日定為「中國日」，將10月第一周定為「華裔傳統周」。

主辦方表示，活動目前已得到紐約海南會所、美國北礵同鄉會、紐約台山僑胞婦女聯合會等捐助支持。亞總會會長陳善莊說，今年已經是第11屆慶中秋迎國慶日活動，社區居民是主辦方堅持走到今天的主要動力。潘力民、姜書棟、陳在福、王一冰等人出席記者會。

主辦機構也呼籲更多華人社團、商家、義工們如往年一樣支持並贊助本次公益活動。意者可聯絡(928)999-8800、(646)523-2340或(917)981-7878。