新冠延誤工期 紐約地鐵恐陷失修

公民預算委員會的報告稱，紐約地鐵可能因為新冠導致的施工延誤而失修。(記者胡聲橋/攝影)

無黨派、非盈利機構公民預算委員會(Citizens Budget Commission)近日發表的一份報告稱，如果大都會運輸署(MTA )不趕上新冠疫情 導致的基礎建設工期延誤，紐約市地鐵 服務可能會陷入「失修狀態」。

MTA有2020至2024年為期五年的基礎建設計畫，承諾快速升級紐約地鐵老化的基礎設施，修復或更換地鐵系統中最不可靠的設備，並包括將第二大道地鐵延伸到東哈林區(East Harlem)的擴建計畫。整個基礎建設計畫預計耗資515億元。

然而，因為2020年3月爆發的新冠疫情，該計畫幾乎從一開始就遭擱置和延誤。MTA去年重新啟動這項基礎建設計畫後，一直在努力趕工期。但公民預算委員會的報告預計，到2024年底，該機構將有價值約300億元的項目獲得批准，而之前的項目卻仍在計畫之中。該委員會主席萊恩(Andrew Rein)說，MTA正確的項目沒有被優先考慮，這麼做的風險在於，整個地鐵系統可能陷入失修狀態。他說，大家都希望地鐵系統得到擴展，但如果導致系統無法正常運作，代價就太高。

MTA發言人多諾萬(Aaron Donovan)說，公民預算委員會的報告「沒有準確描述MTA基礎建設計畫的狀況」。他說，疫情導致該計畫暫停18個月後，MTA已經為該計畫獲取95億元資金，而且其中75%是為將系統維持在良好維修的狀態，證明MTA始終將正常運轉作為優先事項。