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艾妲風災援助 霍楚撥款4千萬

記者和釗宇 / 紐約報導
霍楚公布由颶風艾妲救濟方案，將利用4120萬元聯邦經費，投資於協助居民適應氣候變遷災害的項目。（州長辦公室提供）
霍楚公布由颶風艾妲救濟方案，將利用4120萬元聯邦經費，投資於協助居民適應氣候變遷災害的項目。（州長辦公室提供）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)29日公布由州長風災重建辦公室(Governor's Office of Storm Recovery)提出的颶風艾妲(Ida)援助方案，將利用4120萬元聯邦經費，投資於協助居民適應氣候變遷災害的項目，並將重點照顧歷來獲取救災資源較少的社區，增強社區抵禦未來風暴的能力。

艾妲颶風一年前襲擊紐約，造成17人死亡，經濟損失達75億元，1萬1000戶房屋受損；今年早些時候，聯邦住房和城市發展部(Department of Housing and Urban Development)已宣布投資30億元氣候變遷項目款，增強應對氣候變遷災害的能力，其中4120萬元撥給紐約州用於艾妲項目。

州府本次公布計畫包括，為仍住在因颶風受損房屋的租客提供財務援助，幫助他們找到新的安全穩定住房；為受災民眾修復房屋提供資金或報銷，並協助加強房屋的抗洪水能力；投資加強多家庭政府樓和可負擔住房的抗洪能力，並投資地方政府，修建抵禦氣候變遷災害的基礎設施。

霍楚表示，將致力於重建基礎設施，尤其在受災最嚴重的社區；將重點放在受影響最大的地區投資住房、商業以及其他關鍵項目，確保所有民眾在恢復過程中都能獲得幫助。

同時，霍楚宣布州府將對這項行動計畫舉行一系列公聽，了解民眾反饋；可點擊https://stormrecovery.ny.gov/funding/action-plans-amendments提交證詞、參加公聽；實體公聽會將於9月8日在新羅謝爾(New Rochelle)舉行，線上公聽會將於9月13日下午6時30分舉行；該計畫的公眾評議期將至9月28日結束，州府可能根據公聽和民眾反饋，修改計畫內容。

州長霍楚(左一)和國會眾議員孟昭文(中)去年探訪因艾妲颶風受難的皇后區災民。(記...
州長霍楚(左一)和國會眾議員孟昭文(中)去年探訪因艾妲颶風受難的皇后區災民。(記者張心／攝影)

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