我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

學貸減免計畫 紐約109萬人全免

記者和釗宇 / 紐約報導
紐約州將有109萬人的學貸全部免除，加上部分免除的學貸，減免總額達到163億元。(路透)
紐約州將有109萬人的學貸全部免除，加上部分免除的學貸，減免總額達到163億元。(路透)

拜登總統日前宣布各方期待已久的學貸債務減免計畫，全美4300萬名學生貸款債務可望減少，其中2000萬人可完全免除債務；紐約州聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)28日表示，全州將有109萬人的學貸全部免除，加上部分免除的學貸，減免總額達到163億元。

根據學貸減免計畫，年收入低於12萬5000元者或年收入低於25萬元的家庭，可免除1萬元聯邦學生貸款債務，獲聯邦裴爾助學金(Pell Grants)資助者可減免2萬元；學貸減免計畫適用於大學和研究所的聯邦學生貸款及家長貸款(Parent Plus loans)，目前的大學生只要是7月1日前取得貸款，就符合減免資格；接受父母撫養的學生家庭收入須低於25萬元。

舒默表示，紐約州將有超過200萬人受益；不過，要執行該計畫，貸款方未來幾周內應補足人手，應對秋季到來的申請電話高峰；「目前聯邦政府的資金已經到位，我們已經與教育部溝通，教育部有意願為貸款方提供資金招聘更多人手。」

聯邦學費補助項目辦公室(Federal Student Aid)的數據顯示，紐約州身負學貸者平均每人背債3萬8400元；舒默表示，紐約州被免除的學貸總額約為163億元，根據拜登的減免計畫，紐約州估計有109萬人的學貸將被完全免除，占身負學貸者總數的將近一半，另有225萬人的學貸將有所減少。

儘管舒默此前提出的免除額度高達5萬元，但他表示，拜登此舉是一個好的開始，「未來再為學子們提高學貸減免額度將更加容易。」

舒默表示，全州將有109萬人的學貸全部免除，加上部分免除的學貸，減免總額達到16...
舒默表示，全州將有109萬人的學貸全部免除，加上部分免除的學貸，減免總額達到163億元。(美聯社)
紐約州將有109萬人的學貸全部免除，加上部分免除的學貸，減免總額達到163億元。...
紐約州將有109萬人的學貸全部免除，加上部分免除的學貸，減免總額達到163億元。(美聯社)

貸款 紐約州 教育部

上一則

騎電單車曼哈頓連續性侵女性 警公布非裔色狼畫像

下一則

紐約客談／布碌崙真能選出華裔市議員？

延伸閱讀

學貸減免算「意外之財」？ 13州的申請人可能要多繳稅

學貸減免算「意外之財」？ 13州的申請人可能要多繳稅
聯邦貿易委員提醒 小心聯邦學貸相關詐騙

聯邦貿易委員提醒 小心聯邦學貸相關詐騙
Politico：拜登將對台軍售11億 含響尾蛇飛彈可掛F-16

Politico：拜登將對台軍售11億 含響尾蛇飛彈可掛F-16
華郵：避免開戰 美國支持台灣須取得艱難平衡

華郵：避免開戰 美國支持台灣須取得艱難平衡
藍中評委籲國民黨別反共 讚習近平和藹可親、最愛和平

藍中評委籲國民黨別反共 讚習近平和藹可親、最愛和平

熱門新聞

華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡

2022-08-27 14:14
8大道老闆抓賊反遭起訴，輔警處理糾紛被拘留。(讀者提供)

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

2022-08-29 08:01
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

27歲女子紐約華埠堅尼路地鐵站遭性侵

2022-08-25 13:15
今年各大超市月餅種類較多，價格較去年同期約漲10%到15%。(記者牟蘭／攝影)

紐約「老牌月餅」美心、榮華假貨多 消費者注意

2022-08-23 22:13
今年各大超市月餅種類較多，價格較去年同期約漲10%到15%。(記者牟蘭／攝影)

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

2022-08-24 07:50
布碌崙貝瑞吉Rose Spa按摩店外景。(取自谷歌地圖)

按摩店女員工遭強迫賣淫 紐約法拉盛華男被起訴

2022-08-22 21:43

超人氣

更多 >
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入
阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日

阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日