學貸減免計畫 紐約109萬人全免

紐約州將有109萬人的學貸全部免除，加上部分免除的學貸，減免總額達到163億元。(路透)

拜登總統日前宣布各方期待已久的學貸債務減免計畫，全美4300萬名學生貸款 債務可望減少，其中2000萬人可完全免除債務；紐約州 聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)28日表示，全州將有109萬人的學貸全部免除，加上部分免除的學貸，減免總額達到163億元。

根據學貸減免計畫，年收入低於12萬5000元者或年收入低於25萬元的家庭，可免除1萬元聯邦學生貸款債務，獲聯邦裴爾助學金(Pell Grants)資助者可減免2萬元；學貸減免計畫適用於大學和研究所的聯邦學生貸款及家長貸款(Parent Plus loans)，目前的大學生只要是7月1日前取得貸款，就符合減免資格；接受父母撫養的學生家庭收入須低於25萬元。

舒默表示，紐約州將有超過200萬人受益；不過，要執行該計畫，貸款方未來幾周內應補足人手，應對秋季到來的申請電話高峰；「目前聯邦政府的資金已經到位，我們已經與教育部 溝通，教育部有意願為貸款方提供資金招聘更多人手。」

聯邦學費補助項目辦公室(Federal Student Aid)的數據顯示，紐約州身負學貸者平均每人背債3萬8400元；舒默表示，紐約州被免除的學貸總額約為163億元，根據拜登的減免計畫，紐約州估計有109萬人的學貸將被完全免除，占身負學貸者總數的將近一半，另有225萬人的學貸將有所減少。