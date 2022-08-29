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華生藝術慈善拍賣 助俄烏戰爭難民兒童

記者和釗宇／紐約報導
姜婷月(右)與母親姜琳均熱心公益。(記者和釗宇／攝影)
姜婷月(右)與母親姜琳均熱心公益。(記者和釗宇／攝影)

高中生姜婷月28日在曼哈頓孔子大廈舉辦「藝起和平」藝術品慈善拍賣會，為烏克蘭難民兒童募捐，購買食物、飲水和醫療。

華裔高中生姜婷月28日在曼哈頓孔子大廈舉辦「藝起和平」藝術品慈善拍賣會，為烏克蘭...
華裔高中生姜婷月28日在曼哈頓孔子大廈舉辦「藝起和平」藝術品慈善拍賣會，為烏克蘭難民兒童募捐。（記者和釗宇／攝影）

姜婷月12歲赴從中國赴麻州就學，高中來到新澤西州，現為新州布萊爾學院(Blair Academy)11年級學生；她自小積極參加各種公益活動，六年級開始每周末在教會當義工，九年級舉辦過瓜地馬拉難民兒童的藝術品拍賣捐贈活動。

自小喜歡畫畫，但她真正開始學習美術是在疫情期間；她說：「去年聖誕節在診所打工，賺到人生第一筆錢，雖然只有800多元，但一直在想如何更有意義地使用；今年2月俄烏戰爭爆發，看到許多兒童流離失所，於是聯繫聯合國兒童基金會美國分會，希望辦慈善拍賣活動。」

經過姜婷月的美術老師、美國世界藝術研究院院長劉樹春聯繫美東藝術界知名人士，本次慈善拍賣活動共籌集60多幅藝術作品，8月1日起開始線上拍賣；所有善款將直接匯給聯合國兒童基金會的烏克蘭緊急救援項目，提供食物、飲水和醫療。

姜婷月的母親姜琳業餘也常從事公益事務，「從小我就跟女兒講，要為這個世界帶來正能量；這次慈善拍賣完全是她自己的想法，幫助戰火中受苦的兒童，讓我感到意外又欣慰。」

姜琳說，「我希望她能找到自己真正熱愛和擅長的事，無論做什麼，只要做得好、對社會有貢獻就好，也希望她能去非營利機構工作。」目前正準備申請大學的姜婷月則表示，大學希望修習經濟和藝術雙學位，「我對經濟學能結合數據和社會感興趣，也希望將美術作為愛好繼續發展。」

華裔高中生姜婷月28日在曼哈頓孔子大廈舉辦「藝起和平」藝術品慈善拍賣會，為烏克蘭...
華裔高中生姜婷月28日在曼哈頓孔子大廈舉辦「藝起和平」藝術品慈善拍賣會，為烏克蘭難民兒童募捐。(記者和釗宇／攝影)
華裔高中生姜婷月28日在曼哈頓孔子大廈舉辦「藝起和平」藝術品慈善拍賣會，為烏克蘭...
華裔高中生姜婷月28日在曼哈頓孔子大廈舉辦「藝起和平」藝術品慈善拍賣會，為烏克蘭難民兒童募捐。(記者和釗宇／攝影)

拍賣 烏克蘭 聯合國

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