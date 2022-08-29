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非法音樂劇推手 華裔高中生籲反思仇亞

記者關鍵 / 紐約報導
左起：宋澤明、王子越、易天昕。(記者關鍵╱攝影)
左起：宋澤明、王子越、易天昕。(記者關鍵╱攝影)

音樂劇「非法」(Illegal)，在法拉盛上演，幕後主要推手、15歲的宋澤明(Ethan Song)接受本報記者採訪，他表示，此劇的排華法案背景，是美國極為黑暗的一段歷史，能呈現一齣以此為背景的音樂劇，能幫助很多人了解相關歷史。生長於皇后區，他之前讀公立學校時，常會被人以有色眼鏡看待。新冠疫期，仇亞行為激增，各種針對亞裔的不公平行為，曾一度讓他感到非常困擾，也是策畫本劇再次於紐約上演的動機之一。

他對音樂劇主創者陳士元(Skyler Chin)有很高評價，指陳士元在準備這場演出時做大量工作，他的表演聲情並茂，讓觀眾在銘記歷史的同時，也對整個社會現象進行反思。

為鼓勵更多華裔年輕一代，積極參與社會和公共事務，及為華裔社區發聲，三個來自不同高中的華生聚在一起，同在皇后區華裔服務青少年團體(Chinese-American Youth in Civil Service)，宋澤明的好友易天昕(Kevin Li)以自身為例，成長於收入穩定的家庭，就讀優良高中，以前移民經歷的艱難困苦，是這一輩人無法想像，但經歷美中貿易戰、新冠疫情、仇亞犯罪等，都在給人們敲響警鐘，相信此劇更會讓人們更深刻認知眼下的情況。

宋澤明的另一位好友王子越(Louise Wang)表示，此劇不僅帶人們回到那一動蕩年代，更重要的是，為當代華裔提供認知歷史的渠道，特別是下一代，年輕人通常不會了解祖輩經歷過的困境，她希望這部音樂劇可以讓人們從一個全新的角度重新了解那段黑暗的歷史。

華裔 皇后區 亞裔

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