重現華裔移民艱辛 音樂劇「非法」打動人心

音樂劇包含饒舌、說唱、搖滾等呈現方式。(記者關鍵／攝影)

皇后區華裔 青少年服務團體(Chinese-American Youth in Civil Service)主辦、由耶魯大學亞裔 戲院(Asian Theate)製作，陳士元(Skyler Chin)及Sita Sunil主創的音樂劇「非法」(Illegal)，28日在紐約市大皇后學院上演，為紐約觀眾帶來一場別開生面的表演，把觀眾帶回到1923年排華法案實施中的美國。

整齣音樂劇，演出團隊以饒舌、說唱、搖滾和遊吟詩歌的方式，為觀眾還原當時排華法案下，華裔移民的艱辛路途和在旅美過程中遭遇的種種困難，令觀眾耳目一新，對青少年華裔的才華更是刮目相看。1923年的美國，正實施排華法案，該劇以此為背景，描述剛嶄露頭角的香港武術家Kee Lin因為哥哥的死，帶著一個假冒其哥哥的人逃到美國的故事。如果他們能在拘留中倖存下來，並通過移民面試，就有可能會獲得美國身分而迎來新生。

皇后區居民李先生與妻子被演出感動，他們表示，這是很長一段時間以來看到過最令他們產生共鳴的音樂劇。李先生說，身為華裔，在美國社會待人接物，本就有一種不自信，因為語言與文化背景不同，難免會遇到一些令人不安的困擾，這部音樂劇給當代華裔美國人呈現了老一輩移民的艱辛，更為當代移民樹立榜樣，在那樣艱苦的環境下，華裔移民也並未放棄，激勵現在的年輕人更加要發奮圖強，銘記歷史，以史為鑑，從而活出自己，並在異國他鄉實現理想。

紐約州參議員劉醇逸在演出結束後對主辦方和該劇主創給予高度評價，他表示，由於新冠疫情和仇亞犯罪浪潮同時發生，在紐約州他從未見過如此集中的針對亞裔的犯罪。在這樣亞裔人人自危的前提之下，這群年輕人適時地推出這部講述亞裔非法移民 歷史的音樂劇，向觀眾展示早期來美的中國移民所遭遇的挑戰與困苦，讓不了解這段歷史的人，有機會感受當年的移民故事。他也希望更多華裔青少年關注移民的歷史故事，積極參政、服務社區。