世報健康講座 互動熱烈 聽眾豐收

主講者與貴賓合影，右起：陳紹南、楊愛倫、羅光甸、世報公共事務處長黎冠中、張靜芬、Rita Tolbert。(記者呂賢修╱攝影)

世界日報與聯合健康保險(UnitedHealthcare)27日於法拉盛 喜來登酒店共同主辦「自耕健康講座」，社區銀髮族及崇尚健康民眾近200人參與，主題包含有機耕種、健保訊息、飲食養生等，現場互動問答熱烈，並有抽獎、交換珍藏種子等環節，聽眾滿載而歸。 聽眾勤做筆記。(記者呂賢修╱攝影)

紐約市「自然農法農耕班」創辦人及講師楊愛倫介紹多年實作經驗，從搭棚、培苗、移植、堆肥、翻土、除草、滅蟲、修剪等，到常見葉菜、根莖、豆類等蔬果種植要領，另如以寶特瓶裝紅糖水、鑽孔捕捉蚊蟲，以及自製天然味噌步驟等。農耕班由老師示範，學員互助合作、出遊觀摩、學習經驗，共享豐收成果，九年下來，已在曼哈頓、法拉盛開班，每年報名踴躍，可見華社自耕風潮之盛。 聽眾踴躍發問、交流。(記者呂賢修╱攝影)

聯合健康保險全美亞裔 市場副總裁羅光甸、多元文化市場總監Rita Tolbert出席致意。羅光甸表示，很榮幸與世報舉辦講座，包含園藝、健康飲食，希望華人將健康資訊融入生活及社交，加上資深代表現場講解聯邦醫療保險 須知，寓教於樂，幫助更多華裔長者瞭解選擇。公司亞裔市場部營業經理陳紹南於講座介紹，俗稱紅藍卡、白卡的聯邦醫療保險、醫療補助申請資格，與雙重資格、搭配使用；傳統醫療保險A、B、C、D四部分內容，以及輔助保險計畫。另解說何時申請、如何選擇、延遲參加保費罰款及計畫變更等要點。 抽獎活動人氣旺。(記者呂賢修╱攝影)