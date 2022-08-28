慶中秋 布碌崙遊行文化節9月18日登場

美國繁榮華埠總會、美國福建同鄉會將攜手民選官員辦公室，於9月18日在布碌崙8大道舉行遊行文化節。(記者顏潔恩╱攝影)

美國繁榮華埠 總會、美國福建同鄉會將攜手民選官員辦公室，於9月18日在布碌崙(布魯克林)8大道 舉行第20屆「第20屆慶祝中秋節中國日中美友好大遊行 文化節」，通過活動將中華文化繼續在主流社會推廣，並強調傳承傳統文化的重要性，加深華裔美國人群體的身分認同。

繁榮華埠總會會長田士銳表示，今年突出「美中友好」的特別主題，並注入多元文化的元素，例如邀請越南、日韓、非洲裔等樂隊參與，也可看作是一場文化交流的大盛會，促進各族裔間的和諧共處；以往活動受到民眾的青睞，每年都可吸引上百個團體參與，今年隨著新冠疫情被控制，田士銳相信更多團體將會回歸。

福建同鄉會陳恆表示，此次活動由福建及廣東的社團配合，在以福州人為主的8大道，舉行一場別開生面的慶祝活動，期待圓滿成功。

該活動得到民選官員支持，州眾議員白彼得(Peter Abbate)、市議員紀思庭(Justin Brannan)以及州參議員郭納德(Andrew Gounardes)均參與；白彼得表示，遊行能讓各界更好地了解中華文化，並增加社區凝聚力，帶來正面力量。

文化節將於9月18日(周日)上午11時開始，主辦方將在8大道交63街設立主舞台舉行開幕儀式、中華文化表演；遊行隊伍將從64街起步，沿著8大道行進到49街，屆時遊行隊伍中會有舞獅舞龍、中西舞蹈、服裝展示等。

主辦方歡迎各社團、文藝組織、成人中心學員等免費報名參與遊行，同時有意協助活動進行的民眾也可充當大會義工，可致電(917)660-2402洽詢。