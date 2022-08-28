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華康會返校日派發蔬果、書包

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙華人健康協會近日於羊頭灣舉行返校日及新鮮蔬果派發活動。(華康會提供)
布碌崙華人健康協會近日於羊頭灣舉行返校日及新鮮蔬果派發活動。(華康會提供)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會近日於布碌崙羊頭灣，舉行返校日及新鮮蔬果派發活動，受到當地各族裔民眾的支持，近千人受惠。

當日活動在U大道交16街的「喜悅之家老人活動中心」外舉行，由於出席的人數眾多，主辦方必須封街維持秩序；現場還設有糧食券、白卡、紅藍卡、長者福利及健康的攤位，為民眾提供有用的免費諮詢及服務。

華康會會長陳麗娜表示，當天攜手帝國藍十字藍盾健保公司，向即將返校的孩子們贈送了300個書包和文具，祝福他們在新學年一切順利、學業進步；由該會舉辦夏令營也迎來尾聲，活動上主辦方舉辦簡單的結業儀式，慶祝小朋友幾個月以來的學習成就。

當日派發活動，華康會向600多名社區民眾派發新鮮蔬果，包括土豆、紅薯、卷心菜等，來領取的不單有華人民眾，也有不少外族裔居民，主辦方希望藉此活動，發揮社區互助互愛的精神，促進族裔間的和諧共處，「希望在當前物價飛漲之下，社區有困難的家庭能感受來自社區的溫暖。」

陳麗娜最後也感謝全體義工的幫助，在烈日下搬運食品箱子，並協力分發給民眾，絲毫沒有怨言，應獲得認可和鼓勵。

布碌崙 華人 紅藍卡

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