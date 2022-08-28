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華人家長會返校日 將詳解資優班申請

記者牟蘭╱紐約報導
法拉盛圖書館與華人家長會將於9月2日舉辦第六屆返校日開放日活動；左起為金世芸、米勒、曾陽、朱寶玲與迪曼戈。(記者牟蘭╱攝影)
法拉盛圖書館與華人家長會將於9月2日舉辦第六屆返校日開放日活動；左起為金世芸、米勒、曾陽、朱寶玲與迪曼戈。(記者牟蘭╱攝影)

皇后區公共圖書館法拉盛分館與華人家長會近日宣布，將於9月2日(周五)在法拉盛圖書館舉辦第六屆「返校日開放日」活動，將邀請第25學區學監，及新城高中前副校長金世芸等人舉辦如何申請增設的資優班、大學助學金與獎學金等講座，還帶來手工製作與魔術表演，並贈送禮品袋等。

第25學區的學區總監迪曼戈(Danielle Dimango)表示，市教育局今年為三年級起的資優班項目增設1000個名額，其中法拉盛24小學首設資優班，共增32個學位，全學區目前有六所學校設立資優班項目。

根據市府的規定，三年級起的資優班招生取消考試制度，屆時迪曼戈將在會上詳解如何申請新增的資優班學位，還會講解學區的雙語言教育、醫療補助以及特殊教育資源，以及改善學區的90天計畫(90 Day Plan)，為家長解答疑問。

華人家長會的創辦人朱寶玲表示，華人家長會已與法拉盛合作多年舉辦返校日，疫情爆發後，改為線上舉辦，今年回歸實體，該親子活動旨在提醒家長，為孩子做好學前計畫。

朱寶玲補充，華人家長會還在元宵節等傳統節日，教授孩子使用紅包製作燈籠等，傳播中華文化。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，疫情爆發後，學校的規定有所改變，今年秋季新冠疫情趨緩後，又有猴痘病毒蔓延，家長與學生屆時將可了解如何安全返校；她補充，活動當天還會帶來課後作業輔導示範、手工製作工作坊、魔術表演以及贈送禮品等環節，呼籲家長與學生參加。

市議員黃敏儀代表米勒(Shane Miller)也參加活動表示支持。

返校活動日從9月2日(周五)下午1時持續至下午4時30分，地點為法拉盛圖書館地下會議室，地址為法拉盛緬街41-17號。

法拉盛 資優班 學區

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