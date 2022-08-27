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戴口罩要教一個月 特殊兒艱難熬過疫情野餐相聚

記者牟蘭／紐約即時報導
特殊家庭在疫情期間遭遇更多挑戰，左起為范元靜、馮斌與馮聞森等。(記者牟蘭／攝影)
特殊家庭在疫情期間遭遇更多挑戰，左起為范元靜、馮斌與馮聞森等。(記者牟蘭／攝影)

華策會皇后區特殊家庭服務27日在皇后區植物園舉行夏季野餐會，逾300名智力發育遲緩的人士與其家人參加，分享疫情期間艱難處境；育有一個自閉成年兒子的父親馮斌指，為讓兒子適應疫情生活，單是教孩子戴口罩就用了一個月，才敢讓兒子重新參加清潔工的工作，付出比常人更多的努力。

華策會皇后區社區服務主管吳明曉表示，華策會去年開始，重新為特殊家庭舉辦野餐會，今年有328人參與，希望為這些家庭提供所需資源；他說，疫情為所有居民帶來挑戰，尤其弱勢群體遭受更多負面衝擊，感謝工作人員的支持，長期為華人家庭服務。

華策會特殊家庭項目主任范元靜表示，疫情爆發後，許多特殊的孩子無法通過遠程教育接受課程，她以自己六歲的兒子為例，指兒子患有自閉症，因此次疫情恐錯過最佳干涉時間，相關的補助申請也進展緩慢，不少育有特殊孩子的家庭都經歷艱難時刻。

范元靜說，為特殊人士舉辦的活動，要有諸多考量，例如不能用大喇叭播放音樂，避免引起他們的不適；她呼籲特殊家庭的父母勇敢走出家門，積極參加相關活動，共同解決面臨的困境，「沒有什麼不好意思的」。

參加當天活動的馮斌育有一個22歲的自閉兒馮聞森，他多年來也為特殊人士爭取權益；他指，養育一個自閉孩子要比健康孩子付出更多心血，每改變孩子的一個刻板行為，都對他和妻子是一個很大的挑戰。

馮斌指，為避免孩子在疫情期間強迫症復發，他先和孩子複習瘟疫史，做好所有的準備，迎接此次疫情；他說，兒子四年前成為一名清潔工，疫後準備復工時，單是訓練兒子戴口罩就用了一個月，終於熬過最艱難的時刻，孩子的生活也逐漸恢復正常，「剛開始只能戴一、兩分鐘，慢慢適應」。

在華策會教授瑜伽18年的張燕麗表示，特殊家庭家庭的父母承受更大壓力，學習瑜伽幫助她們舒緩緊張情緒，疫情期間，她通過網路繼續教授課程，當日在草地上與學員練習瑜伽。

州參議員劉醇逸表示，特殊家庭在疫情中更需得到協助，他感謝華策會提供的各項服務，幫助這些家庭共度難關；市議員黃敏儀代表出席當天活動表示支持。

在華策會教授瑜伽18年的張燕麗表示，特殊家庭的父母承受更大壓力，學習瑜伽幫助她們...
在華策會教授瑜伽18年的張燕麗表示，特殊家庭的父母承受更大壓力，學習瑜伽幫助她們舒緩緊張情緒。(記者牟蘭／攝影)
華策會皇后區特殊家庭服務27日在皇后區植物園舉行夏季野餐會，逾300名特殊家庭的...
華策會皇后區特殊家庭服務27日在皇后區植物園舉行夏季野餐會，逾300名特殊家庭的孩子與家長參與。(記者牟蘭／攝影)

疫情 皇后區 口罩

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