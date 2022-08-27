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美中航班互砍 華人返鄉難 盼中鬆綁

記者張晨╱紐約報導
美中先後暫停來往航班，另在海外華人回國之路仍漫長。(Getty Images)
美中先後暫停來往航班，另在海外華人回國之路仍漫長。(Getty Images)

中國近日宣布一系列入境防疫新政策，較之前有所鬆綁——新規免去了出入境人員必須提供核酸檢測訊息、過往感染情況、疫苗接種日期的要求；無疑讓海外華人喜出望外，不過兩國後又迅速出台互制航班數，這對自疫情爆發後滯留在海外多年的紐約華人來說，回國之路似乎仍漫長。

8月初中國才以新冠病例為由暫停部分美國航司航班，而新入境政策出台後，美國25日反制，暫停26個中國航空公司從美國飛往中國的航班。

才在微信朋友圈上看到「鬆綁」消息的華人鄭艾欣說，一方放鬆一方制衡，對於想要回國探親的人來說，只要沒有能起飛的航班、沒有確鑿的信息說允許美國航班可以入境，「那想也不要想。」

「現在大家的想法基本是，除了添丁、喪葬這類頭等大事，需必須排除萬難出境以外，所有人幾乎都是隔海相望，遙祝家鄉的親人平安健康」；鄭艾欣說，兩國政府相互較量，但普通民眾卻可能會因此背負上一輩子的遺憾。

對於中國而言，每個地區規定也非常不同，目的地非入境城市的民眾，隔離就不止7+3；以從北京入境為例，目前北京當地的隔離政策，是十天集中隔離加七天居家隔離，十天的集中隔離結束後，若目的地為北京，將會轉運回社區，進行接下來的七天居家隔離。

若目的地不是北京，則在十天的集中隔離後，還需要再集中隔離四天，才可以離開北京；回到其所在的地區，又要服從當地的規定，再次進行隔離。

滯留美國的華人表示，新的政策雖然鬆綁，但回去一趟還是很麻煩，隔離、核酸政策不說，航班很少、價格高昂；中國政府只有取消「一航司一國家一航線一星期一航班」的「五個一」政策，增加航班、取消熔斷，才能算真正的鬆綁。

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