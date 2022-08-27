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好吃好玩 「法拉盛製造 」街坊節 9月10日登場

記者牟蘭╱紐約報導
法拉盛商改區26日宣布舉辦「法拉盛製造」街坊節。(記者牟蘭╱攝影)
法拉盛商改區26日宣布舉辦「法拉盛製造」街坊節。(記者牟蘭╱攝影)

闊別兩年，法拉盛商業改進區(Flushing BID)26日宣布，將於9月10日(周六)在法拉盛的40路舉辦「法拉盛製造」(Made in Flushing)街坊節，邀請餐廳與小商家參與，歡迎有意者報名，預計會有超過70個攤位提供特色美食、飲品、遊戲與資訊等，預計將可吸引數萬民眾到場。

法拉盛商改區共同主席李德怡表示，疫情爆發後，闊別兩年，今年是商改區的第七屆法拉盛街坊節，旨在推廣當地商家，也慶祝即將到來的中秋節。

法拉盛商改區行政主任余鈿崧表示，經過疫情，法拉盛的小商家大洗牌，目前經濟逐漸恢復，此次活動以「法拉盛製造」為主題，推廣當地的美食與商家，吸引更多人到訪法拉盛；他說，街坊節已成為商改區的品牌活動之一，每年都吸引近3萬人參與，是當地乃至全市期待的夏日盛會。

余鈿崧說，街坊節既是商家拓展商機的好機會，也讓民眾感受法拉盛的魅力，目前已有約40個商家報名，其中20多家是當地的餐廳，預計提供70個名額，歡迎有意參與的商家致電(718)888-1805或寄郵件至[email protected]諮詢詳情，法拉盛商改區地址法拉盛39大道135-20號六樓。

本次活動由法拉盛銀行、 安保健康保險(EmblemHealth)、道明銀行(TD Bank)、紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與New York Four Seasons Acupuncture等贊助，市議員黃敏儀也出席當天活動表示支持。

本屆「法拉盛商改區街坊節」將於9月10日(周六)上午10時至下午5時在法拉盛緬街與王子街之間的40路舉行，更多信息可瀏覽網址：www.flushingbid.com。

法拉盛 商改區 疫情

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