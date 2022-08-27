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海外華文媒體報導大獎 世界日報入圍10項 歷年最多

記者顏嘉瑩╱紐約報導
世報記者專訪美國廚藝電視節目奪冠的台裔小廚神朱如茵，入圍本屆僑委會「海外華文媒體報導大獎」。(本報資料照)
世報記者專訪美國廚藝電視節目奪冠的台裔小廚神朱如茵，入圍本屆僑委會「海外華文媒體報導大獎」。(本報資料照)

由中華民國僑務委員會舉辦的「2022海外華文媒體報導大獎」，近日公布入圍名單，美國世界日報共有十件作品入圍，除為歷年來最多，也是23個分別來自八個不同國家及地區的海外華文媒體參賽單位中，入圍最多者；其中紐約社共入圍八件作品，洛杉磯和舊金山社，則有兩件入圍。

該比賽於今年邁入第三屆，本屆主題為「全球變局下的變與不變，發揮海外華媒影響力」，分為平面╱網路報導類、廣播報導類、電視╱影音報導類，每個類別再分為公共事務議題報導獎、華人社區服務報導獎，和台灣亮點報導獎等獎項，各獎項分別選出五名入圍作品，角逐首獎；另有僑務電子報新聞報導特別獎。世報紐約社分別在平面網路、廣播報導、影音報導分類均有作品入圍，顯示世報近年多元媒體發展獲得評審團的肯定。

平面╱網路報導類，世報共七件作品入圍，包括：「社會議題 華人老少有鴻溝」(洛杉磯社記者丁曙)；「空心菜合法化 華人奔走十餘年」(紐約社亞特蘭大記者林昱瑄)；「疫後仇亞浪潮 華人深化參與美國主流社會提升地位」(舊金山社記者李榮)；「紐約首間柑仔店 推廣台灣文化」(紐約社記者鄭怡嫣)；「紀錄疫下華人 三播主爆紅」(紐約社記者鄭怡嫣)；「波士頓市長吳弭專訪」(紐約社芝加哥特派員黃惠玲)；「朱如茵 台味獨特，小廚神 抗壓超齡」(紐約社記者顏嘉瑩)等。

廣播報導類，世報兩件入圍：「中餐館爆頭案(上) 是精神疾病讓兇手脫罪 還是檢方政治算計？中餐館爆頭案(下) 從華人爆頭慘案 看精神鑑定的公平性在哪裡」(紐約社記者何卓賢)；「保護動物+造福社會 台灣女生的「永續皮包」願景」(紐約社記者何卓賢)。

電視╱影音報導類入圍作品：「做特殊孩子的避風港 紐約華埠這家咖啡室好溫暖」(紐約社記者何卓賢)。

僑委會表示，2022年，新冠疫情未艾，戰亂天災牽動全球，該獎延續「聚焦台灣．報導台灣」理念，鼓勵恪守崗位、報導真相的海外華媒及新聞志工，持續發揮影響力；該獎今年邁入第三年，收到來自多個國家的海外華文媒體參賽，最後十個獎項共選出53件入圍作品。

僑委會將於10月12日在台北舉行頒獎典禮，在平面╱網路報導類、廣播報導類、電視╱影音報導類的九個獎項，各選出一名優勝，頒贈獎座及獎金新台幣7萬5000元(約2500美元)；僑務電子報新聞報導特別獎，將選出三名優勝，頒贈獎牌，另選出一名人氣獎。

今年僑委會也特別邀請入圍者到台灣，並參加由僑委會主辦的首屆全球華文媒體高峰會、頒獎典禮，和雙十國慶活動等。

2022海外華文媒體報導大獎入圍名單近日公布。(取自僑委會網站)
2022海外華文媒體報導大獎入圍名單近日公布。(取自僑委會網站)

入圍 華人 舊金山

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