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州府禁粉紅稅 籲勿剝削女性

記者顏潔恩／紐約報導
消費者應了解「粉紅稅」及其造成的影響，常見被過度標價的商品包括女性個人護理用品。(美聯社)
消費者應了解「粉紅稅」及其造成的影響，常見被過度標價的商品包括女性個人護理用品。(美聯社)

8月26日是「女性平等日」，紐約州消費者保護局(State Division of Consumer Protection，簡稱DCP)26日發布聲明，呼籲男女平等，並提醒業者禁止依據性別定價商品。

基於性別的定價也被稱為「粉紅税」(Pink Tax)，指在購買相同產品或服務時，女性比男性多付的價格；自2020年起，紐約州推出「性別價格公正法」，禁止商家採用類似措施剝削女性；州務卿羅德里格斯(Robert Rodriguez)表示，社會在提高女性地位方面取得長足的進步，但性別定價仍是令人頭疼的問題。

在如今的社會，女性的薪資仍比男性少，根據調查報告，男性每掙一塊錢，女性只賺取83分錢；在這樣的情況之下，女性購物還要支付更多的錢，加重她們的經濟負擔，長期下來也會影響理財計畫。

州消費者保護局提醒，民眾能透過了解「粉紅稅」及其造成的影響，並有意識注意價格差異，就能縮減性別定價差距；常見的商品項目包括個人護理產品、服裝、兒童玩具、乾洗服務、美髮沙龍、汽車維修和家庭保健產品等。

該局也提醒，民眾要比價，近乎相同或只有細微差別的產品或服務，可檢查是否與面向男性銷售的商品來得貴，若發現定價有差距，應發聲或投訴；購買商品前，應仔細查閱商品的標籤，注意性別選項之間的信息是否存在差異，例如產品的活性成分、特性、材料以及單位尺寸等。

接受服務時，業者在消費者要求下需提供詳細說明的書面價格表；最後，在某些因素下如提供服務所花費的時間、困難程度、生產成本、勞動力、以及涉用的材料等，則可接受業者收取不同的價格。

若消費者發現商家違規，可向DCP或州檢察長辦公室(Attorney General)提訴，可撥打熱線至(800)697-1220或瀏覽dos.ny.gov/consumer-protection；在申訴時，建議提供證據，像是廣告中的價格與現實不同、購物收據、以及商家的詳細位置信息等。

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