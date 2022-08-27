葉望輝、江明信訪世報 探討紐約華社議題

葉望輝(右)、江明信(左)訪世界日報，獲紐約社社長張宗智(中)接待。(記者張心／攝影)

美國前副總統錢尼(Dick Cheney)副國家安全顧問葉望輝(Stephen J. Yates)、HELLO TAIWAN執行長江明信，26日拜訪世界日報紐約社，與社長張宗智、總編輯何振忠及副總編輯魏碧洲等人探討紐約華人 社區議題；會上葉望輝對紐約州 的公共治安和通貨膨脹問題感到擔憂。

葉望輝現任「華府國際顧問公司」(DC International Advisory)總裁兼創辦人，2001至2005年間，擔任錢尼副總統的副國家安全顧問，曾在九一一事件中參與白宮疏散；他於2014至2017年間，擔任愛達荷州共和黨 黨主席，後參選愛達荷州副州長黨內初選，但以1.6%的細微差距落敗。

作為共和黨資深領袖，葉望輝對於目前紐約州的公共治安和通貨膨脹問題深感擔憂，表示若再不解決，便會成為拖垮民主黨的兩大隱患，但也因而成為共和黨翻盤的機遇；「民主黨在紐約州具有極大優勢，可是當前的棘手問題在逼群眾倒戈，就像治理公共安全問題，就會引起選民的共鳴，跳出黨派轉而支持共和黨。」

對於11月的州長競選，葉望輝表示，共和黨中有李修頓(Lee Zeldin)，願意參與社區議題改善、實屬難得，「我也很關心仇亞犯罪問題，它正巧出現在黑人的命也是命(BLM)、通貨膨脹等議題中，這種巧合限制了這個議題本身在主流社會中的報導篇幅，我很能理解華人群體的難處，尤其是生活在紐約當前治安下的華人。」

江明信也對此表示贊同，認為紐約州的公共治安是亟待解決的問題。