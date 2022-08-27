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霍楚：8月26日紐約州女性平等日

記者張心／紐約報導
紐約州將提供全新的女性勞工報告，保護女性職場合法權益。(州長辦公室提供)
紐約州將提供全新的女性勞工報告，保護女性職場合法權益。(州長辦公室提供)

26日紐約市多處地標點亮紫金色燈光慶祝「美國女性平等日」(Women's Equality Day)，州長霍楚(Kathy Hochul)也在當日宣布，每年的8月26日為「紐約州女性平等日」，且將提供全新的女性勞工報告，保護女性職場合法權益；市長亞當斯(Eric Adams)也點亮市府大樓共同慶祝。

繼1920年全美通過第19憲法修正案，規定男女可以平等投票後，聯邦於1971年正式成立「美國女性平等日」，要求不僅投票平權、勞工報酬也必須平等；霍楚表示，「作為紐約州的第一位女性州長，從今往後8月26日也將是紐約州的女性平等日，我要向全世界的女性傳遞一個信號，即勇敢做自己。」

為了更好的調查女性在職場上的待遇差距，霍楚表示州勞工廳(NYS Department of Labor)將出台全新的報告，分析疫情以來對職場女性的待遇影響，並為縮小工資差距提供政策方案和建議，承諾會為此召開聽證會，為報告收集專家和公眾建議；該報告結果將圍繞賦予女性同樣權利，同時推進紐約州的多元化經濟發展，「我們正在朝著確保男女職場平等方面邁出重要步伐。」

霍楚宣布在全州14個著名地標點亮紫金色以示慶祝，包括世界貿易中心(World Trade Center)、奧伯尼帝國廣場(Empire State Plaza)，和尼加拉瀑布(Niagara Falls)等。

市長亞當斯也表示將點亮市議會和多座政府大樓共同慶祝；「自從女權運動者為投票平權抗爭以來，已經過了100多年，至今仍然看到有人在試圖壓抑女性的聲音。」

亞當斯表示，人權就是女性的權利，女性的權利就是人權，「這句喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)的話到今天依然振聾發聵，可喜的是本屆市政府中，女性比例史無前例的高，我們將繼續鼓勵女性參政議政，一起持續創造歷史。」

州長霍楚宣布以後每年的8月26日都將為「紐約州女性平等日」。(州長辦公室提供)
州長霍楚宣布以後每年的8月26日都將為「紐約州女性平等日」。(州長辦公室提供)

紐約州 霍楚 亞當斯

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