看準疫後旅遊 台灣力推多元主題特色觀光

民眾參與書法書籤製作。(記者顏嘉瑩／攝影)

全球「與病毒共存」防疫政策，讓沉寂兩年多的國際旅遊市場逐漸恢復生機；看準疫後趨勢，台灣觀光 局25日於曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)的百老匯 表演活動上設置攤位，推廣台灣多元主題旅遊，並邀請「寶島慢播」登台演出，介紹寶島魅力。

影音來源：記者顏嘉瑩

當天的「百老匯在布萊恩公園」(Broadway in Bryant Park)，為紐約最受歡迎的戶外表演活動之一，邀請百老匯演員現場演出，吸引數千觀眾。

「百老匯在布萊恩公園」活動，25日吸引數千人參與。(記者顏嘉瑩／攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，疫情慢慢過去，民眾恢復正常生活步調，加上台灣逐漸開放邊境管制，中華航空、長榮航空規畫紐約飛台北增班等，都將為台灣觀光市場帶來動能，希望與紐約熱門活動結合，推廣台灣觀光品牌的知名度，吸引更多國際旅客，感受當地豐富的觀光資源、多元文化，及友善安全的環境。

觀光局紐約辦事處主任溫佳思則介紹，台灣觀光特色包括生態、文化、美食 、樂活等多元主題，當天的攤位也提供台灣特有動植物紋身貼紙、書法書籤、自行車旅遊明信片和扇子等，美食則與現場表演結合，融入台灣的小籠包、珍珠奶茶等特色美食；攤位人潮就絡繹不絕。

台灣特有動植物紋身貼紙相當受到小朋友喜愛。(記者顏嘉瑩／攝影) 民眾參與書法書籤製作。(記者顏嘉瑩／攝影)

青年藝術表演者熊婕、蕭又維，則帶來「寶島慢播」選粹，部分是首次演出，改編兩首台灣歌謠「望春風」和「港都夜雨」，結合舞蹈、音樂，以及台灣美食元素，推廣台灣的多元主題旅遊。

熊婕(紅衣者)與蕭又維(藍衣者)以舞蹈結合音樂與美食，讓民眾更認識台灣。(記者顏嘉瑩／攝影)

溫佳思說，接下來到10月將有各種推廣台灣觀光活動，除28日(周日)將在大都會花旗球場台灣日設推廣攤位外，包括在華府、加拿大多倫多和蒙特婁也都有形象展、沉浸式體驗和旅展等，更多相關資訊可上https://www.taiwan.net.tw/查詢。

25日推廣活動出席嘉賓，還包括經文處副處長張俊裕、中華航空總經理武志厚、長榮航空助理副課長楊靜枝等。