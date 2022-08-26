紐約客談／華社領袖精英 恐脫離群眾

華裔 參選人最終沒能拿下第十選區國會議員民主黨提名，但不令人意外的是，兩名華裔參選人牛毓琳和李江華，分別在曼哈頓華埠和布碌崙 8大道兩大華裔社區中得票率第一。

李江華出身布碌崙華社，支持率高合情合理；而牛毓琳的理念近年來已經和華社拉開差距，鮮有華社領袖支持她，她在競選最後一周，也基本放棄在華社活動，那為何她仍然能夠吸引華裔選民呢？

原因或是，大多數華裔選民，在不了解自己需求、不了解參選人政見的情況下，仍然「華人 只選華人」；去年的市長和市主計長初選就是有力證明：雖然絕大多數華埠社區領袖支持的都是亞當斯，但第一輪投票中，絕大多數華人仍然投票給華裔楊安澤；而在市主計長初選中，年僅18歲毫無經驗的華裔少年潘佳仁，居然在皇后區和布碌崙的四個華社為主的州眾議員選區得票率第一，令人乍舌。

可能也正因如此，牛毓琳才敢在左派的道路上越走越遠，因為無論如何華裔選民都會支持她，不用擔心丟掉華人選票；就算她的主張已脫離社區需求，仍能得到可觀的華人選票。

另一方面，華裔社區領袖們似乎也在一定程度上脫離了群眾，不少人背書高德曼、利華娜，但兩人在華社的支持率仍然不及牛毓琳，他們的背書無法說服選民；而李江華的例子則說明，即便有社區領袖支持，華社精英層仍然缺乏強大的動員能力，教育選民了解自己的需求、了解參選人的政見、讓他們出來投票；也只能希望未來的華裔參選人能紮根社區，社區領袖能增加動員能力，華裔參政的希望才能增加。