華人缺選民教育 拜票「一定要上門，電話打3次」

紐約州國會議員和州參議員初選，華埠投票站冷清。(記者和釗宇／攝影)

紐約今年第二輪初選落幕，相比往年及6月州長及州眾議員的首輪初選，全市各華社的投票 站都更為冷清，國會第十選區兩位華裔參選人熊焱及李江華，僅分別獲得686及777票，對此選民協會人士表示，華人 不是不投票，而是缺少深入的選民教育，如要推動更多華人在11月普選投票，往選民家中寄信與宣傳廣告遠遠不夠，需要宣導投票與選民登記 觀念，並數次致電與上門拜票。

紐約選民協會創辦人、目前擔任州眾議員第40選區共和黨候選人廖安怡(Sharon Liao)團隊競選顧問的黃映之，24日表示，華人投票率低，並非不去投票，而是缺乏相應的選民教育，許多來自中國的移民並無投票的概念與經驗，不知道在哪裡投票、如何投票，也不清楚投票需要選民登記，常在投票站外被攔下，所以有投票不積極、被動、且缺乏中文指導的局面。

黃映之說，為普及選民教育，她會去社區的各老人中心上課，告訴他們投票的理由，時值廖安怡競選，她已走訪當地的四個老人中心，每日下午均在法拉盛街頭做選民登記，據統計，一個月內團隊已做了1000多份選民登記與不在籍投票(absentee ballot)，並計畫在選舉日前達到3000人的目標，在法拉盛，民眾普遍關注的是仇亞犯罪、歧視及參選人是否反建遊民所。

有關拜票的目標華人群眾，黃映之表示，目前的1000多份登記中，以40多歲至80多歲的華人居多，其中最多的為50至70歲，通常有很高的投票率，大部分家庭主婦對於拜票團隊態度熱情，年輕人則相對冷漠，除非被父母要求登記選民；這與樂齡會(AARP)對於紐約州首輪初選的統計一致，50歲及以上是「最可信賴」的票倉之一，在首輪初選投票率占總數66.3%，且更易在非大選年出來投票。

向華人拜票，黃映之指，傳統的寄信方式「行不通」，因為很可能被當廣告扔掉，打電話繼而約在選民家中交談是有效的方式，「一定要見面，電話也不能僅打一次，平均要打三次」，通常，競選團隊會先與家中的長者交談，邀約見面，之後則確認家中有多少選民，進行選民登記，最後再確認上門拜票的時間；此前，亞美聯盟(AAF)發布的最新報告也顯示，面對面的拉票活動更有效。若華人選民有任何有關投票、及選民登記與服務事宜需要幫助，可致電(718)772-8947聯絡紐約選民協會。