市府多部門聯手 整治班森賀86街

政府多部門聯手整治班森賀86街。(記者胡聲橋╱攝影)

政府多部門近日聯合於布碌崙 (布魯克林)班森賀86街執法，取締無證商販，對任意在人行道上延展貨攤的商店罰款。

由市長辦公室的協調，市消費者事務局(DCWP)、清潔局(DOS)、市警62分局、衛生局(DOH)及其他多部門，24日聯合行動，檢查班森賀86街海灣公園大道(Bay Parkway)和23大道之間的街道，要求無證攤販離開街道，沒收一販售口罩和其他小商品攤販的貨物，也對多家任意擴展攤位，阻擋人行道的商店開罰單。

一華人超市 店員表示，今年7月以來，常有政府人員開罰單，有時天天都來，處罰貨攤超出規定距離的商家。店員表示，現在店家都不容易，希望政府部門能理解。她也希望86街有整潔的購物環境，大家都守規矩。

第47選區市議員李凱健(Ari Kagan)說，收到不少關於86街髒亂的投訴。一些店鋪的室外攤位擠占人行道，有的店家把西瓜放在街頭賣，人行道和馬路還堆放各種貨物。這一路段還有不少無證攤販，在室外攤位和無證攤販的夾擊下，行人都得側身通過，雙排停車的情況也很嚴重。

李凱健說，有的無證攤販賣仿冒商品和盜版音像製品，甚至擋住地鐵站 電梯。今年5月，他陪同市清潔局長走訪86街路段後，決定加大整治力度。

25日，記者走訪86街交海灣公園大道處一個平日有眾多小攤販聚集的地方。雖前一天已被通知不許在此擺攤，但個別攤販當日已回歸。馬路上也仍然有貨物堆積。