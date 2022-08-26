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亞當斯攜手亞馬遜 打擊幽靈車

記者張心／紐約報導
紐約市府聯合亞馬遜公司打擊「幽靈車」和非法車牌。(市長辦公室提供)
紐約市府聯合亞馬遜公司打擊「幽靈車」和非法車牌。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)25日宣布和亞馬遜公司(Amazon)合作，禁止網上銷售和發貨攝像頭遮擋裝置，共同打擊「幽靈車」和非法車牌。

雖然紐約市今年1月立法，嚴禁向居民出售隱藏或遮蓋車牌照的產品，但一些公司「知法犯法」通過網路販賣。亞馬遜公司宣布加入市府計畫，主動搜索並限制煙霧車牌罩(smokescreen license plate covers)、有色車牌罩(tinted license plate covers)等在紐約州的線上銷售，並自動向下單消費者顯示「此類商品不能運往紐約州」。

「幽靈車」意指掛著非法和偽造車牌的車輛，已成為紐約州的「馬路殺手」。因為無法追蹤，超速、闖紅燈等肆無忌憚，對老年人、兒童造成威脅。今年前七個月，市警已逮捕超過2700名使用偽造車牌駕駛的司機，拖走近2000輛違規停放的車輛，大多車牌被遮蓋或使用非法紙質車牌。

亞當斯表示，「幽靈車」不安全且無法追蹤，除了找到並拖走，還將從源頭上「扼殺」，「亞馬遜公司一直是街道安全維護中的自願合作夥伴，也希望其他電商加入，不讓非法車牌流入紐約市。」

紐約市 紐約州 亞馬遜

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